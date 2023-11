Banco Desio scatta, in nuovo Piano aumento utile e payout

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - La Borsa accoglie con un rialzo il nuovo piano al 2026 del Banco Desio. Prima dell'apertura del mercato l'istituto ha presentato il piano "Beyond 2026", che prevede un utile netto oltre i 115 milioni dagli 81,5 del 2022, con ricavi netti oltre i 620 milioni (margine di intermediazione +4,5% medio annuo), un Roe superiore all'8%, un cost/income al 55% e un coefficiente patrimoniale Cet1 oltre il 15%. Banco Desio «ambisce a diventare la migliore banca di prossimità in Italia grazie a innovazione, digitale, applicazione dei criteri Esg e vicinanza ai clienti». Il profilo di rischio, spiega una nota, sarà mantenuto «costantemente sotto controllo con un Npl ratio lordo inferiore al 4% in arco piano». Previsti tra le altre cose la crescita nel wealth management fino a superare i 10 miliardi di masse gestite e il «raddoppio, anche tramite operazioni straordinarie e acquisizioni, dell’esposizione sul prodotto Cessione quinto stipendio rafforzando il posizionamento della controllata Fides tra i leader di mercato». Gli investimenti in innovazione tecnologica saranno pari a 60 milioni e quelli sulle tematiche Esg a 8 milioni. «Il buon contributo di redditività e il forte posizionamento patrimoniale - sottolinea l'istituto - consentiranno di proporre un aumento del dividend payout al 50%». Tra il 2024 e il 2026 Banco Desio prevede inoltre «interventi di razionalizzazione della rete con la chiusura di circa 15 filiali senza la perdita di clienti e di posti di lavoro».