Banco Sabadell corre a Madrid, 2022 oltre attese. Alza pay out e riacquista azioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Banco Sabadell protagonista alla Borsa di Madrid, dopo i conti annuali decisamente migliori delle attese che hanno indotto il cda ad alzare il pay-out e a lanciare un programma di riacquisto di azioni proprie. Il titolo della banca catalana è arrivato a salire quasi del 10 % segnando la migliore performance sia dell’indice Ibex, sia dello Stoxx Europe 600. Il Banco ha registrato nel 2022 il miglior esercizio da 15 anni a questa parte, con un utile netto di 859 milioni di euro, non troppo lontano dal record storico di 908 milioni toccato nel 2006.

Rispetto all’utile del 2021, si tratta di un miglioramento di quasi il 62%. Il Rote ha raggiunto il 7,8%, superando l’obiettivo fissato per il 2022” che era del 6%. «Tutte le divisioni hanno aumentato la redditività durante l’anno: la banca d’affari, il retail, il corporate banking e i fondi comuni, come pure la britannica Tsb e le filiali internazionali», ha sottolineato il ceo Cesar Gonzalez-Bueno, aggiungendo che il gruppo «affronta il 2023 con un ragionevole ottimismo». I ricavi ‘core’ dall’attività bancaria sono saliti dell’8,1% a 5,3 miliardi, con il margine di interesse in crescita del 10,9% a 3,8 miliardi e le commissioni nette in aumento dell’1,5% a 1,5 miliardi. Il tasso degli Npl è diminuito di 25 punti base al 3,4% e il costo del rischio di credito è calato di 5 punti base a 44 pb. I costi sono diminuiti del 12,8%, di riflesso ai risparmi sul personale e alla riduzione delle spese generali, contribuendo a far scendere l'indice di efficienza al 45% dal 55%. L’indice Cet-1 ‘fully loaded’ è salito di 2 punti base al 12,54%.

Di rilievo, tra le controllate, la performance della britannica Tsb che ha segnato un utile pre-imposte nel 2022 di 184 milioni di sterline, «il migliore da quando è entrata a far parte del gruppo», con una crescita del 16,5% rispetto al 2021. Sullo sfondo dei robusti risultati, «il consiglio di amministrazione del Banca Sabadell ha deciso di aumentare al 50% il tasso di pay-out degli utili 2022, contro il 31% del 2021». Alla prossima assemblea degli azionisti, sarà proposto un dividendo aggiuntivo di 0,02 euro e anche un buy back di azioni proprie di 204 milioni di euro. La remunerazione va ad aggiungersi all’acconto di dividendo d 0,02 euro, pagato a dicembre e in totale ammonta a 430 milioni di euro, equivalente a un rendimento dell’8,7% sul prezzo dell’azione alla chiusura del 30 dicembre (0,88 euro), evidenzia la banca, dando al titolo ottime ragioni per festeggiare in Borsa.