Banco Santander deve risarcire Orcel con 68 milioni per la mancata nomina

Santander farà appello

L’istituto iberico ha ora 20 giorni di tempo per presentare ricorso. «Siamo profondamente in disaccordo con la sentenza. «Il consiglio di Santander - ha aggiunto - è fiducioso che avremo successo in appello come già accaduto per le due denunce penali già esaminate dai giudici in relazione a questa vicenda».



Il contenzioso

La banca spagnola aveva ritirato la decisione di assumerlo come CEO nel 2019 a causa del disaccordo sulla questione della sua compensazione differita da UBS. Santander si aspettava che UBS pagasse almeno il 50% della compensazione differita che il manager doveva ricevere e afferma di aver concordato con Orcel che questi avrebbe fatto i suoi “migliori sforzi” per ridurre il costo per Santander.

Orcel: le conclusioni sono chiare

«Penso sia un peccato essere in questa situazione, ma se si guarda soltanto ai fatti e a quello che è emerso in tribunale le conclusioni sono chiare». Così l’a.d. di UniCredit, Andrea Orcel, in merito alla vicenda giudiziaria che lo oppone al Santander per la mancata nomina a ceo. Orcel ha rilasciato questa dichiarazione al Financial Times prima della sentenza del tribunale spagnolo che ha imposto a Santander un risarcimento da 68 milioni.