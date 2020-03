«BancoBpm, la crisi è gestibile, sui costi c’è spazio di manovra» «Anche con il Pil 2020 in calo creeremo valore M&A? Non siamo pronti» . Il titolo perde oltre l’8%: «Oggi forse non pagano le scelte di trasparenza» di Luca Davi

Giuseppe Castagna, amministratore delegato di BancoBpm (Imagoeconomica)

«Abbiamo voluto fare un’operazione di trasparenza al mercato, e forse oggi questo non paga. Noi però andiamo avanti per la nostra strada. Siamo convinti che ci sia spazio per realizzare gli obiettivi che ci siamo dati, perché abbiamo margini importanti sui costi che possono compensare eventuali frenate sui ricavi, nel caso in cui questo scenario di crisi dovesse perdurare per tutto il 2020».

Il ceo di BancoBpm, Giuseppe Castagna, non nasconde l’amarezza per la risposta del mercato al nuovo piano quadriennale appena presentato. Ieri il titolo della banca ha chiuso la seduta cedendo in borsa l’8,23%: un calo pesante anche rispetto a quello della media del settore (-2%) e che porta a -28% la flessione dallo scorso venerdì. La reazione recente della Borsa, va detto, in larga parte va ascritta ai timori per gli effetti, al momento imponderabili, del Coronavirus. Ma il calo di ieri rappresenta pur sempre un giudizio chiaramente non lusinghiero verso un piano che, da parte sua, mette in conto almeno 800 milioni di dividendi nei prossimi 4 anni, con un payout dividend almeno del 40%. Un piano che Castagna difende con forza, pur evidenziando margini per eventuali correzioni da fare in corsa.

Il mercato, si dice, ha sempre ragione. È così?

Il mercato ha sempre ragione. Ma ci sarà modo per spiegare meglio quello che questo piano mette in conto, e quali sono i nostri margini di flessibilità, pur in uno scenario che rimane incerto e non facile.

Il vostro piano al 2023 ipotizza un calo del Pil dello 0,1% e un rimbalzo l’anno successivo. Il mercato, stante la diffusione del Coronavirus, forse sconta scenari peggiori?