BancoBpm si allea con l’Agricole: partnership sulla bancassurance

BancoBpm sigla la partnership commerciale con Credit Agricole sulla bancassurance. E mette in cassaforte 260 milioni di euro in cambio di un accordo ventennale per distribuire prodotti assicurativi del gruppo francese.

I termini dell’accordo

Nel dettaglio l’accordo prevede che la divisione assicurativa dell’Agricole - Credit Agricole Assurances - acquisti da BancoBpm una quota di maggioranza del 65% nella sua attività assicurativa danni/protezione: si tratta della parte danni dell’ex joint-venture con Covea (BancoBpm Assicurazioni...