Bancomat e carte non funzionano: problemi segnalati in tutta Italia

La conferma arriva dal sito Downdetector, piattaforma che raccoglie e registra i disservizi segnalati dai cittadini. Ma il problema era già stato segnalato da decine e decine di utenti su Twitter. Da stamattina, molti Pos non funzionano regolarmente. E l'operatività di carte e bancomat risulta bloccata.



Al momento è impossibile dire con esattezza cosa stia succedendo. Potrebbe trattarsi di un aggiornamento dei sistemi che sta causando problemi, ma potrebbe trattarsi anche di un cyberattacco al circuito. Come detto, però, ci sono però abbastanza elementi per chiarire la vicenda. E vedremo nel corso della giornata quali saranno le evoluzioni.Al momento, di certo ci sono le lamentele degli utenti che arrivano da tutta Italia. Il sito Downdetector conferma che segnalazioni principali sono per IntesaSanpaolo, Unicredit e Poste Italiane.

L’ipotesi di un guasto ai data center Nexi

Ma questo non significa che siano queste le tre aziende più colpite. Sono semplicemente le più segnalate, ed è del tutto normale considerato il numero di correntisti dei tre istituti. Il problema, infatti, non sembra essere relativo a carte emesse da una banca in particolare, ma all'intero circuito. Per ora molti utenti ci segnalano che l'unico metodo per pagare negli esercizi commerciali rimane il denaro contante.

Secondo quanto risulta al Sole24Ore, il problema che ha paralizzato la rete di pagamenti nelle scorse ore, pare sia riconducibile a un guasto tecnico presso i data center di Nexi. Lo stesso problema sarebbe in via di risoluzione, e il ripristino del servizio dovrebbe avvenire a breve..