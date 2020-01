Banconote, le più falsificate da 20 e 50 euro. Frodi in calo Nel secondo semestre del 2019 la Banca d'Italia ha riconosciuto false 46.470 banconote ritirate dalla circolazione (-13,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018). di Carlo Marroni

Soldi falsi in calo. Almeno quelli che riescono ad essere intercettati. Nel secondo semestre del 2019 la Banca d'Italia ha riconosciuto false 46.470 banconote ritirate dalla circolazione (-13,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018). Con riferimento all'intero anno - secondo i dati diffusi da Bankitalia - si registra una riduzione di quasi il 17 per cento. A livello globale, nel secondo semestre del 2019 sono state ritirate dalla circolazione 308.000 banconote (+17,6% rispetto al secondo semestre 2018; - 0,7 per cento per l'intero anno), la maggior parte delle quali (96,4%) rinvenute in Paesi dell'area euro. I tagli più falsificati continuano a essere quelli da 20 e da 50 euro, che rappresentano oltre il 70 per cento delle falsificazioni. Nell’ambito delle contraffazioni esaminate, si è osservato un aumento di quelle di bassa qualità, che riproducono in maniera non accurata le caratteristiche di sicurezza.



In circolazione più di 22 miliardi di pezzi

Nella prima metà del 2019 le banconote in euro false ritirate dalla circolazione a livello globale erano state circa 251.000, in calo del 4,2% rispetto alla seconda metà del 2018 e del 16,6% rispetto alla prima metà dello stesso anno. Le probabilità di ricevere un esemplare falso sono in effetti molto scarse, poiché il numero di falsi resta molto basso rispetto al totale dei biglietti autentici in circolazione, che sin dalla loro introduzione sono aumentati costantemente, a un ritmo più elevato di quello del PIL. Nel 2018 il volume e il valore delle banconote in euro in circolazione si sono accresciuti di circa il 5,6% e il 5,2% rispettivamente. A metà del 2019 circolavano oltre 22 miliardi di biglietti in euro per un valore complessivo di circa 1,2 mila miliardi di euro.

La super-banconota da 500 euro non più emessa dallo scorso anno

Nel sistema dell'euro esistono due serie di banconote. La prima comprende sette tagli: 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500. La seconda, anche nota come serie Europa, è costituita da sei tagli. È stata completata con l’emissione dei biglietti da 100 e 200 il 28 maggio 2019 e non include il taglio da 500, che non è più emesso a partire dal 27 aprile 2019. La serie Europa sta gradualmente sostituendo la prima serie, entrata in circolazione nel 2002. Si stima che in termini di valore tra il 20% e il 25% delle banconote in euro in circolazione sia detenuto al di fuori dell'area dell'euro, prevalentemente nei paesi limitrofi.

