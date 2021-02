Banda larga, così Colao potrebbe rafforzare il piano tra bonus e aree grigie

Scuola, voucher ed effetto Lega

I ritardi rispetto agli annunci originari caratterizzano anche altri capitoli della strategia. Solo a gennaio, dopo quasi un anno di didattica a distanza, l’Italia ha ottenuto il via libera della Commissione europea a un primo intervento pubblico per la banda ultralarga nelle scuole, per 12mila plessi e 325 milioni. Per quanto riguarda i voucher per sostenere la domanda, è partita solo la campagna per le famiglie con Isee sotto i 20mila euro e con risultati finora deludenti: da novembre è stato attivato solo il 20% dei 200 milioni disponibili, complice il grande numero di offerte proposte dagli operatori e ritenute non conformi da Infratel. È ferma l’operazione che dovrebbe estendere i bonus alle famiglie con un Isee superiore a 20mila euro (con oltre 300 milioni di euro) e alle micro e Pmi (oltre 500 milioni). La task force Colao aveva ribadito l’importanza dei voucher, «per le fasce meno abbienti della popolazione» e puntando su importi differenziati tra fibra e altre tecnologie in base alla migliore soluzione disponibile sul territorio.

In Parlamento la Lega, prima che Giorgetti si insediasse allo Sviluppo economico e in attesa che il ministro si esprima, ha mostrato idee precise. Massimiliano Capitanio, membro della commissione Trasporti e Tlc della Camera, uno dei parlamentari leghisti più attivi su questa materia, le riassume: nelle aree bianche, quelle a “fallimento di mercato”, governatori regionali nel ruolo di commissari nei confronti degli enti territoriali per accelerare i permessi; possibile ricorso alla tecnologia fixed wireless access in alternativa alla fibra; voucher da riservare a scuole e Pmi.