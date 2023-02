Banda larga, per le reti permessi più lunghi e cantieri con meno oneri

Ascolta la versione audio dell'articolo

È sempre materia complessa, da addetti ai lavori, ma può avere impatti notevoli sulla diffusione della banda ultralarga in Italia. Nella bozza del nuovo decreto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato giovedì 16 febbraio dal consiglio dei ministri c’è l’ennesimo pacchetto di semplificazioni per le reti internet ad alta velocità, con lo scopo principale di dare un’accelerata ai lavori finanziati dal Pnrr e che devono essere conclusi entro il 2026.

Per le società impegnate negli scavi per la posa della fibra ottica spunta anche una deroga agli obblighi relativi alla circolazione stradale. Gli operatori dovranno continuare a richiedere agli enti preposti l’adozione di provvedimenti per regolare il traffico durante il periodo di apertura del cantiere ma, se dopo dieci giorni se non riceveranno risposta, scatterà il silenzio-assenso.

Posa in opera di infrastrutture a banda larga

L’intervento probabilmente più corposo riguarda però, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga, la proroga di due anni di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, delle autorizzazioni, anche di quelle paesaggistiche e ambientali, e delle Scia, le segnalazioni certificate di inizio attività. Gli interventi di scavo che adottano la tecnica della micro-trincea vengono poi liberati dall’obbligo di ottenere le autorizzazioni imposte dal Codice dei beni pubblici e del paesaggio e dal vincolo di presentare documenti cartografici alle soprintendenze e di concordare con queste indagini preventive sui terreni. Semplificata anche l’installazione nelle zone gravate da usi civici, dove non si applicherà il vincolo paesaggistico.

Reti di telefonia mobile

Per le reti di telefonia mobile viene posto un freno ai Comuni che adottano regolamenti per il corretto insediamento delle antenne 5G, spesso in senso restrittivo. I regolamenti dei sindaci infatti dovranno comunque rispettare le procedure semplificate previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. E, per il 4G, viene introdotta la presentazione delle domande di installazione delle antenne in modalità digitale e mediante posta elettronica certificata. Nel caso di impianti classificati come di minore rilevanza, ci sarà l’esenzione dall’autorizzazione preventiva degli uffici tecnici regionali.

Verso la pubblicazione del decreto in Gazzetta

A meno di cambiamenti dell’ultimissima ora, questo pacchetto dovrebbe essere confermato nel testo finale del decreto Pnrr, la cui pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è attesa per i prossimi giorni. Il Dl non tocca invece un altro tema considerato urgente dagli operatori telefonici, cioè l’equiparazione ai grandi consumatori di energia elettrica che beneficiano di agevolazioni fiscali. Estendere la categoria di “energivori”, definita a livello europeo, è un’operazione giudicata però molto complessa dal governo.