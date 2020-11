Banda larga, la lunga rimonta dell’Italia

Mentre per Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Danimarca, Svezia e Belgio non sembra esserci differenza tra la penetrazione della banda larga nelle aree urbane e il resto del Paese, in molti stati membri come Italia, Bulgaria, Finlandia, Lettonia, Romania, Polonia, Lituania, Malta, Portogallo, Grecia, Francia e Spagna, le zone rurali arrancano con distacchi che vanno dal 12 al 30% rispetto alle città.

In Italia questo ritardo è evidente non solo al Sud, ma anche in regioni come la Lombardia con 10 milioni di abitanti in 2mila comuni. La nostra popolazione è infatti distribuita in 8mila comuni con appena il 12% dei quasi 60 milioni dei cittadini residenti in centri urbani di più di 250mila abitanti. Parigi, per esempio, accoglie il 20% della popolazione nazionale, mentre Roma appena il 4% ed è chiaro che cablare un territorio denso come una città ha ritorni sull’investimento molto più interessanti per gli operatori.

Questi ultimi si stanno muovendo in fretta con investimenti consistenti sulla fibra anche perché, secondo uno studio Arthur D. Little, una rete completamente in fibra garantisce un tasso di guasti tra 2,5 e 15 volte inferiore rispetto a una in rame, costi di manutenzione fino a 7 volte inferiori e consumi energetici tra le 2,2 e 6,7 volte più bassi.

Per questo, molti grandi incumbent nati con una rete nazionale in rame, hanno avviato da tempo la migrazione verso la fibra, prima di tutto in Asia. Singapore ha completato lo switch-off nel 2018, NTT in Giappone, con una penetrazione della fibra del 72%, la completerà nel 2023.

Per tornare in Europa, la svedese Telia, con una penetrazione del 51%, nel 2024, la spagnola Telefonica, con una penetrazione del 50%, la completerà quest’anno mentre la francese Orange, con il 25% delle case collegate, avvierà il processo nel 2023 per completarlo nel 2030, con risparmi stimati sulle manutenzioni superiori al mezzo miliardo di euro all’anno.