Banda larga, va deserta gara 5G da 1 miliardo con fondi del Pnrr

Tra le possibili destinazioni alternative, si potrebbe valutare la copertura di una clausola sull’aumento dei prezzi per le altre gare relative alla banda ultralarga oppure (ma è molto più complicato) la conferma della finalità, cioè la copertura 5G, ma con intervento diretto dello Stato al posto del sistema a incentivi.

Il bando di gara in questione è relativo alla realizzazione di nuove infrastrutture di rete per fornire servizi mobili con velocità di trasmissione di almeno 150 megabit al secondo in downlink e 30 megabit al secondo in uplink. Sono invece arrivate offerte per tutti e 6 i lotti in cui era stato suddiviso l’altro bando di gara Pnrr per il 5G, con contributo massimo di 948,8 milioni e relativo a infrastrutture e relativi apparati attivi per rilegamenti in fibra ottica (backhauling) di circa 11mila siti radiomobili. L’aggiudicazione è prevista entro giugno, come per i bandi relativi alla copertura con fibra ottica e tecnologia Fwa nelle aree grigie del Paese, quelle a parziale concorrenza, e per quelli che riguardano scuole e strutture sanitarie.

Per il ministero bilancio comunque positivo

Nel complesso, comunque, secondo il ministero dell’Innovazione tecnologica Vittorio Colao il bilancio è positivo. «Siamo soddisfatti del risultato ottenuto nelle gare e vogliamo ringraziare gli operatori e la stazione appaltante Infratel per il grande sforzo di questi mesi. Al momento abbiamo ricevuto offerte per 37 lotti mentre per un lotto ulteriore è ancora in corso la gara» ha detto il ministro. Per quanto riguarda il 5G, aggiunge, 6 lotti non hanno ricevuto offerte «nonostante il Governo abbia fatto il massimo sforzo possibile per coprire il digital divide nelle aree più remote. Per l’ammontare relativo a questa componente di gara, nelle prossime settimane si valuteranno diverse possibilità di impiego e i relativi tempi».