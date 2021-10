Banda larga, voucher per le Pmi. In arrivo fondi per 516 milioni

Ascolta la versione audio di questo articolo

Inizia il conto alla rovescia per la “fase 2” del piano voucher per la banda ultralarga. Che il Governo Conte-2 prevedeva di far partire a inizio 2021, ma che ancora non è arrivata ai blocchi di partenza. Nel frattempo una cosa è diventata chiara: almeno per ora ci si limiterà alle Pmi. Per le famiglie con limite Isee innalzato a 50mila euro (dai 20mila euro dei beneficiari del voucher di “fase 1”, ancora in corso) la palla è spostata in avanti.

Al momento quella parte (oltre 320 milioni) è congelata, evidentemente sacrificata sull’altare del confronto con la Commissione Ue alla quale ad agosto è stata notificata solo la tranche per le imprese (515,8 milioni).

Il governo vuole accelerare sulla «Fase 2»

Il Governo però inizia ora a dar segnali sull’accelerazione dei tempi e sulla partenza operativa di questi voucher di fase 2 che si vorrebbe rendere operativi entro l’anno, anche se si potrebbe scivolare all’inizio del 2022. Ad oggi sono trascorsi oltre 500 giorni da quando il Comitato interministeriale per la banda ultralarga, ora inglobato nel nuovo Comitato per la transizione digitale, ha approvato l’avvio di un piano di incentivi alla domanda per le connessioni veloci a internet.

A quanto verificato dal Sole 24 Ore, la scorsa settimana Asstel (l’associazione che riunisce le imprese della filiera delle Tlc) e i principali operatori sono stati convocati per un incontro con Infratel (la società in house del ministero per lo Sviluppo economico guidata da Marco Bellezza e incaricata di sovrintendere tutta l’operazione di realizzazione dell’ultrabroadband nel Paese) sui voucher di fase 2.

Una riunione – di cui in realtà si parlava già dall’inizio settembre – che cade prima ancora dell’ok di Bruxelles cui ad agosto è stata trasmessa la notifica della misura di aiuto in relazione ai 515,8 milioni di incentivi destinati alle imprese.