Banda ultralarga, due anni per triplicare la copertura di rete ultraveloce La consultazione Infratel sulle aree meglio infrastrutturate fotografa un’Italia con solo il 23% dei civici coperti con rete ultraveloce Vhch (il benchmark Ue). La percentuale salirà al 77% nel 2022. Le elaborazioni I-Com, comprese le aree bianche, hanno dati simili. Tutto discende dalle previsioni di investimento degli operatori. Il vero ago della bilancia di Andrea Biondi

(AdobeStock)

La consultazione Infratel sulle aree meglio infrastrutturate fotografa un’Italia con solo il 23% dei civici coperti con rete ultraveloce Vhch (il benchmark Ue). La percentuale salirà al 77% nel 2022. Le elaborazioni I-Com, comprese le aree bianche, hanno dati simili. Tutto discende dalle previsioni di investimento degli operatori. Il vero ago della bilancia

5' di lettura

L’Italia Paese della banda ultralarga sarà quella del 2022, non certo quella di adesso. E il tutto con una preventivata progressione dei numeri onestamente non usuale. La tabella di marcia per come è stata messa nero su bianco da operatori e istituzioni è impegnativa e da rispettare. Altrimenti il rischio di perdere tempo e terreno prezioso è altissimo per un Paese che da tempo ormai è in attesa di poter fare il salto di qualità per dotarsi di infrastrutture a banda ultralarga degne di questo nome e necessarie per sostenere quei servizi per i quali reti ultrabroadband diffuse ed efficaci rappresentano condizione imprescindibile.

L’obiettivo

Da qui al 2022, insomma, ci sono due anni in cui dovrà cambiare il volto dell’Italia, avvitata da sempre nel suo scontento digitale che ha portato il Paese (non solo per le infrastrutture, visto il vulnus sulle competenze) a rimanere impantanato nelle secche delle ultime posizioni del ranking europeo: 25esimo su 28 (Regno Unito compreso). Attenzione però. È chiaro che la sfida porta con sé un altro rovescio della medaglia. Se quei programmi di investimento indicati dagli operatori per un motivo o per un altro dovessero rallentare, ritardare o venire meno, quelle percentuali sarebbero inferiori. E per l’Italia si tratterebbe, ancora, di una svolta mancata. Facile conclusione: o tutti rispettano patti e cronoprogrammi, o l’impalcatura finirà inevitabilmente per venire giù.

I numeri

Andiamo con ordine. Innanzitutto i numeri. Dal 23,1% dei civici coperti nelle aree nere e grigie (quelle meglio infrastrutturate) del 2019 si passerà al 77,3% del 2022. Sono dati ufficiali Infratel (la società in house del Ministero dello Sviluppo), messi nero su bianco dopo aver verificato situazione attuale e previsioni future di investimento degli operatori nelle reti cosiddette “Vhcn”: quelle ad altissima velocità e capacità considerate come obiettivo dalla Ue. A livello regionale primeggia l'Umbria con l'80,8% dei civici coperti, staccando nettamente Marche (51%) e doppiando la Liguria, terza classificata (38,6%). Sopra il 30% di civici coperti ci sono anche Piemonte (34,4%), Lazio (34,2%) e Veneto (30,8%). L’istituto I-Com si è spinto in un’elaborazione ulteriore comprendendo nel novero anche le aree bianche, quelle più svantaggiate su cui c’è Open Fiber che sta lavorando, in ossequio a tre bandi pubblici vinti per la realizzazione di una rete pubblica che sarà data in concessione ventennale, appunto, alla controllata di Enel e Cdp. Il risultato generale non cambia: dal 18,4% dei civici coperti si salirà al 74,4 per cento.

La consultazione di mercato

Infratel ha condotto una consultazione ad hoc fra gli operatori fra il 24 giugno e il 31 luglio 2020, con risultati pubblicati poi il 9 settembre. Alla mappatura hanno partecipato 44 operatori, fornendo indicazioni rispetto alla copertura di circa 20,8 milioni di effettuata fino a dicembre 2019, e ai propri piani di copertura fino a dicembre 2022. Si tratta di un monitoraggio importante perché coperture raggiunte e prospettive di crescita nei successivi anni sono le informazioni su cui si basa la previsione di ulteriori bandi di copertura per particolari aree o l’aggiornamento di quelli esistenti.

I risultati nelle aree grigie e nere

La sua consultazione Infratel l’ha fatta relativamente alle aree nere e grigie: zone del Paese con un livello di concorrenza buono (sono presenti o ci saranno almeno due reti ad alta velocità) o parziale (una rete). Stando a quanto si legge nel report dell’istituto I-Com presentato nei giorni scorsi, da questa consultazione Infratel sarebbe emerso che la copertura sopra i 30 megabit al secondo in download (il parametro che definisce ciò che inizia a essere banda ultralarga) ha raggiunto l’82,3% dei civici a dicembre 2019, in crescita di 5 punti rispetto al 78% degli indirizzi coperti a fine 2018. Tutte le regioni sono abbondantemente sopra il 60% dei civici coperti, a partire dal Piemonte (95,2%), seguito dall’Umbria (93,8%) e dalla Liguria (91,9%).