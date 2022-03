Banda ultralarga, ecco come funziona il voucher Pmi da 300 a 2.500 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’iter più lento di sempre per le connessioni più veloci sul mercato. A quattro anni e mezzo dallo stanziamento delle risorse, dal 1° marzo le micro piccole e medie imprese possono richiedere voucher da 300 a 2.500 euro per la banda ultralarga agli operatori tlc accreditati e che hanno firmato una convenzione con Infratel, la società pubblica che gestisce la misura ed è guidata dall’a.d. Marco Bellezza.

A quanto ammonta il voucher

A disposizione ci sono 589,5 milioni. I voucher avranno entità diversa in base alle prestazioni. La fascia A prevede due tipi di contributi. Il primo è pari a 300 euro, per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa tra 30 e 300 megabit al secondo. Ma possono essere concesse anche velocità superiori, fino a gigabit al secondo, e se si tocca questa soglia scatta un contributo aggiuntivo di 500 euro (quindi per 800 euro totali) a fronte di costi di rilegamento (allaccio alla rete) sostenuti dall’utente che dovranno essere adeguatamente giustificati dagli operatori. A questa tipologia di voucher, che non prevede banda minima garantita, sarà destinato il 40% delle risorse stanziate (di cui la metà per i voucher da 800 euro).

La fascia B prevede un contributo di 500 euro, per un contratto della durata di 18mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. Per connessioni che offrono 1 Gbit/s, il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro (per un totale quindi di 1.000 euro). Ci sarà una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s, con destinazione del 50% delle risorse stanziate.

Si arriva poi alla fascia C: contributo pari a 2.000 euro per un contratto della durata di 24mesi che garantisca il passaggio ad una connettività superiore a 1Gbit/s. Anche in questo caso c’è la maggiorazione di 500 euro a fronte dei costi di rilegamento giustificati dagli operatori. In questo caso la banda minima garantita è pari ad almeno 100 Mbit/s e viene destinato il 10% delle risorse stanziate.

La velocità garantita

Se l’utente non riscontra velocità coerenti con la banda minima garantita inserita nel contratto relativo al voucher attivato, può effettuare una verifica tramite l'applicativo Ne.Me.Sys – Misurainternet, sul sito https://misurainternet.it, e, nel caso non siano rispettati i livelli di servizio previsti, contatta Infratel che provvederà a cancellare il voucher e a sospendere i pagamenti all’operatore.