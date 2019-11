Banda ultralarga terminata solo in un Comune su mille. Guarda la mappa

In altri 310 i lavori sono stati ultimati, ma manca il collaudo e dunque la spesa non può essere certificata alle autorità europee. Stando sempre ai numeri Infratel, i lavori sono in corso solo in 1.614 comuni; per 220 si attende l’approvazione del progetto esecutivo; in 474 il concessionario (Open Fiber) ha avviato la richiesta di autorizzazione e si attende la decisione. Tutti gli altri sono ancora più indietro in questo defatigante percorso a ostacoli ei dui quello più semplice a conti fatti sembra la posa dei cavi.

Progetto con fortissime fragilità

«Sul progetto Bul ci sono fortissime fragilità» ha detto Nicola De Michelis, direttore generale della Dg Regio alla Commissione europea, alle autorità di gestione delle Regioni e ai vertici del Dipartimento della presidenza del Consiglio per le politiche di coesione, a Trieste venerdì scorso per la riunione annuale sui fondi europei.

«È necessario un incontro in tempi rapidissimi per discutere di questa operazione» ha aggiunto preannunciando una convocazione. «Stiamo marcando stretto Infratel – ha assicurato Antonio Caponetto, dg dell’Agenzia per la coesione – perché spenda le risorse prelevate dai programmi regionali».

Perché le Regioni, con il sostegno dell’Agenzia per la Coesione, sono preoccupate?

Rischio disimpegno automatico

È una questione di tempi: entro fine anno devono certificare a Bruxelles determinati livelli di spesa dei rispettivi Programmi operativi 2014-2020 per non incorrere nel disimpegno automatico, cioè la perdita dei fondi comunitari.