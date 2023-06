Bandiere verdi 2023, ecco le 154 spiagge a misura di bimbi

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia, da Nord a Sud, e all’estero ne sventolano in tutto 154. Sono le Bandiere verdi 2023, una “guida” per i genitori in cerca di spiagge a misura di bimbi, scelte direttamente dai pediatri. L’elenco aggiornato è stato svelato oggi a Roccella Jonica (Reggio Calabria) dall’ideatore dell’iniziativa Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell’International Workshop of Green flags.

Quasi tremila i camici bianchi coinvolti

Ormai sono 2.903 i camici bianchi dei bimbi coinvolti nel progetto, medici italiani e stranieri che hanno candidato le mete marine ideali per le famiglie, le hanno studiate e accuratamente selezionate. Il risultato è una lista di 146 spiagge italiane insignite della bandiera verde, a cui si aggiungono 5 località situate nell’Unione europea e 3 in Africa. Per il 2023 una singola new entry, rispetto alla rosa dell’edizione 2022 interamente confermata: è il comune di Montepaone (Catanzaro) che ha ottenuto il vessillo e porta il totale della regione a quota venti, confermandola sul gradino più alto del podio dei territori con più spiagge adatte ai baby-bagnanti.

Criteri di accuratezza

Alcuni gruppi di pediatri hanno proposto anche altre cinque località, ma - spiegano gli organizzatori - non è stato raggiunto il numero necessario di specialisti proponenti (35) proprio perché non c’era unanimità di giudizio. «Questo dimostra anche l’accuratezza e lo studio approfondito che caratterizza la scelta dei pediatri e il rigore che viene attuato nell’assegnazione delle bandiere verdi», assicurano i promotori. Tutti i camici bianchi hanno operato «in regime di volontariato, senza compensi, fini di lucro o intervento di sponsor», aggiungono.

Il sesto International Workshop of Green flags

Farnetani ha annunciato poi che si terrà a Roccella Jonica l’8 luglio, nella sala comunale del Castello Carafa, in collaborazione con l’aministrazione cittadina, il sesto International Workshop of Green flags, IX Convegno nazionale sulle Bandiere verdi, e la cerimonia di consegna dei vessilli ai sindaci e agli ambasciatori insigniti. Cerimonia durante la quale verranno assegnate anche le speciali bandiere verdi realizzate per le località che hanno ottenuto più a lungo e ininterrottamente il riconoscimento.

Da Lignano Sabbiadoro a Marina di Ragusa

In dieci hanno conseguito ininterrottamente la bandiera verde per 16 anni: Cefalù, Iesolo, Lignano Sabbiadoro, Nicotera, Ostuni, Riccione, Sabaudia, San Benedetto del Tronto, San Teodoro, Viareggio. Altre tredici per 15 anni: Alghero, Formia, Gaeta, Gallipoli, Isola di Capo Rizzuto, Marina di Camerota, Marina di Ragusa, Montalto di Castro, Palinuro, San Vito Lo Capo, Soverato, Sperlonga, Vieste. Il tema del convegno scientifico internazionale, informa ancora Farnetani, sarà: sport in spiaggia in sicurezza. Con medici universitari e ospedalieri come relatori, l’evento scientifico ha già ottenuto il patrocinio del ministero della Salute.