Bando da 3 miliardi per il tunnel della Torino-Lione, attesa per il passo della Francia

Una gara del valore di 3 miliardi di euro per l’armamento e l'attrezzaggio tecnologico della tratta ferroviaria internazionale della Torino-Lione. Dopo l’appuntamento in Francia, il mese scorso, è toccato anche alle imprese italiane incontrare i vertici di Telt, la società che sta realizzando l’opera, per fare il punto sulle opportunità collegate alla futura gara, anche in partnership con gli operatori francesi, durante l’incontro che si è tenuto al Centro Congressi dell’Unione Industriali di Torino.

Il nuovo bando

L'incontro è stato voluto per illustrare agli operatori economici le finalità del bando e le caratteristiche degli interventi di progettazione e posa del materiale ferroviario (cantiere CO12), che dovranno essere realizzati nel tunnel di base per la operatività della linea ad alta velocità tra Italia e Francia.

La pubblicazione del bando di gara è prevista per i prossimi giorni, l'avvio delle procedure di pre-qualifica invece si svolgeranno entro il 2024, poi ci sarà l’assegnazione vera e propria dei lavori. Il cantiere potrà essere avviato fra il 2027 e il 2028, in prospettiva dovranno essere concluse le opere civili di scavo mentre consegna e collaudi delle opere dovranno avvenire entro il 2032.

Il presidente degli industriali di Torino, Giorgio Marsiaj, parla di una «occasione eccezionale per le aziende del nostro territorio. Siamo qui a parlare concretamente del futuro di un'infrastruttura per noi essenziale, che aspettiamo da tempo. Un futuro fatto di treni, di passeggeri e merci in viaggio fra i due versanti delle Alpi, di una mobilità sostenibile che fra dieci anni dovrà essere all’avanguardia in termini di gestione del trasporto, di sicurezza, di risparmio energetico».

Le sfide del 2023 e l’incognita francese

Il 2023 è un anno cruciale per la Torino-Lione come ha spiegato Maurizio Bufalini, direttore generale aggiunto Italia di TELT e Direttore Divisione Tecnica. «L’affidamento del 100% dei lavori per il tunnel di base della Torino-Lione e il lancio della gara per l’attrezzaggio ferroviario segnano un importante momento di passaggio nel nostro progressivo “cambio di pelle”: da qui a 10 anni, mentre completeremo i lavori civili, ci prepareremo a diventare gestori di una linea ferroviaria che richiederà, tra l’altro, tecnologie avanzate e nuove professioni».