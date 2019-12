Bando al via, scalda i motori il competence center

Aziende accorse in massa il 13 dicembre nell’evento organizzato dal Politecnico proprio per entrare nei dettagli del progetto.

«Potranno esserci percorsi singoli oppure partnership - spiega Taisch - e in generale è possibile finanziare il 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200mila euro. Mi aspetto molti progetti nella taglia dei 100mila euro, con la partecipazione anche delle Pmi. Abbiamo costruito il bando in modo che si possano attivare progetti “flagship”, di impatto allargato. Prevedendo ad esempio per l’azienda una premialità se è disponibile a diffondere in una certa misura i risultati raggiunti».

Che cosa prevede il bando

Il bando prevede la possibilità di intraprendere attività progettuali diverse a seconda della maturità tecnologica delle aziende partecipanti. A quanti si avvicinano al mondo della trasformazione digitale sarà proposto un supporto alla creazione di una strategia Industria 4.0. Alle aziende di livello intermedio si offrirà la possibilità di attivare progetti di innovazione e di sviluppo sperimentale (a livello di prodotto, processo e modelli organizzativi), nonché la creazione di demo, prototipi, proof of concept. Per le Pmi già mature, infine, il bando favorirà attività di supporto per lo scouting tecnologico, per l'attività di consulenza tecnologica e per la validazione di progetti Industria 4.0 già in atto.

«La scelta - aggiunge Taisch - è stata quella di progettare il bando configurando Made come una piattaforma di risorse, know-how e competenze a supporto della trasformazione digitale del settore manifatturiero italiano, e quindi di tutte le aziende che vorranno accedere al bando stesso».