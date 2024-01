Bangladesh, quarto inevitabile mandato consecutivo per la premier Sheikh Hasina

La stessa Zia, già first lady e due volte primo ministro, si trova agli arresti domiciliari, mentre suo figlio ed erede designato Tarique Rahman si trova all’estero per sfuggire alla cattura. Il loro partito ha già annunciato di non riconoscere la legittimità del voto di domenica.

Il chief election commissioner Kazi Habibul Awal ha dichiarato che l’affluenza del voto di domenica è stata di circa il 40% contro l’80% del voto precedente, quando il Bnp non boicottò la consultazione. Lunedì mattina l’Awami League si era aggiudicata 167 seggi dei 227 già assegnati. Domenica si votava per 299 dei 350 seggi del Parlamento, o Jatiya Sangsad. Il voto in una circoscrizione è stato rimandato per la morte di un candidato, mentre i 50 scranni non contendibili sono assegnati ad altrettante donne da un’apposita commissione.

Sheikh Hasina è destinata a passare alla storia come uno dei leader politici più importanti della giovane nazione asiatica nata nel 1971 da quello che, in seguito alla Partizione del 1947, era l’East Pakistan. È la figlia del padre della nazione Sheikh Mujibur Rahman assassinato, assieme a gran parte della sua famiglia, in un colpo di Stato nel 1975 ed è in assoluto la leader che ha governato più a lungo il Paese.

I suoi ultimi 15 anni di potere sono stati caratterizzati da una serie di successi in campo economico, specie nel settore dell’industria tessile, e da una regressione dal punto di vista democratico. Oggi gli abitanti del Bangladesh hanno un reddito medio procapite più alto dei loro vicini indiani, ma migliaia di loro si trovano in carcere per via della loro vicinanza al partito rivale di quello di Hasina. O, come nel caso del premio Nobel per la Pace e padre del microcredito Muhammed Yunus, per il semplice fatto di essere percepiti dalla leader come delle minacce.

A livello di politica internazionale, negli ultimi anni Hasina ha guadagnato consensi per aver accolto migliaia di profughi di etnia Rohingya, una comunità musulmana discriminata e in fuga dal Myanmar, e aver contemporaneamente combattuto contro l’islamismo radicale.