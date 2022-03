Banijay acquisisce Groenlandia: «Un passo nel cinema»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Far parte di questa realtà leader a livello internazionale è un onore. E ci sarà di enorme aiuto per esportare in tutto il mondo le nostre produzioni». Matteo Rovere, 40 anni, ad di Groenlandia Film commenta così al Sole 24 Ore il closing dell'operazione che porterà la casa di produzione – conosciuta ai più per i tre «Smetto quando voglio» di Sydney Sibilia (anche lui socio) – in Banijay: colosso delle produzioni audiovisive guidato in Italia dal presidente e country manager Paolo Bassetti e a livello...