Borsa, Europa positiva nel giorno delle «quattro streghe». A Milano brilla Moncler

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee guadagnano terreno all'indomani della decisione della Bce di alzare il costo del denaro di 25 punti base. La presidente dell'Eurotower, Christine Lagarde, ha inoltre preannunciato un nuovo ritocco a luglio, mentre la Bank of Japan ha confermato la politica monetaria ultra accomodante. A condizionare l'andamento della seduta è anche la volatilità provocata dalle cosiddette "quattro streghe", le scadenze di future e opzioni su azioni e indici per 4.200 miliardi di dollari a livello globale. A Piazza Affari il FTSE MIB è così in progresso, insieme agli altri principali indici continentali.

Tra i principali titoli milanesi, tenta di recuperare terreno Italgas all'indomani della presentazione del nuovo piano strategico e dopo che è iniziato il roadshow con gli investitori. In rialzo A2a dopo che ieri la società ha annunciato che il cda ha autorizzato l’emissione, entro il 30 aprile 2026, di uno o più prestiti obbligazionari non subordinati, non garantiti e non convertibili sino a un massimo complessivo di 1,65 miliardi. La multiutility ha inoltre rinunciato al dossier Egea, su cui invece Iren ha presentato un’offerta non vincolante. Poco mossa Generali, che ha acquistato la compagnia spagnola Liberty Seguros da Liberty Mutual per 2,3 miliardi.

Si mette in evidenza Moncler insieme a tutto il settore europeo del lusso, promosso dal giudizio degli analisti e grazie alla revisione al rialzo delle stime di medio periodo di Hugo Boss. Per quanto riguarda nel dettaglio il gruppo dei piumini, secondo quanto riportato da Reuters è allo studio la possibile acquisizione di Golden Goose, marchio posizionato prevalentemente nelle sneaker di fascia alta, che ha chiuso il 2022 con un fatturato attorno a 500 milioni e un margine di ebitda superiore al 30%. L’azienda è controllata dal fondo Permira, che è entrato nel capitale nel 2020 e che starebbe studiando l’exit strategy. «Moncler ha più volte ribadito di non avere una politica attiva di M&A e di essere focalizzata sull'integrazione di Stone Island. Tuttavia, data la disponibilità di cassa attorno a 1,1 miliardi prevista a fine 2023, pensiamo che opportunità di M&A non siano da escludere nel medio termine», hanno commentato gli analisti di Equita.

Spread in discesa a 161 punti, debole lo yen

Sull'obbligazionario, è in lieve calo lo spread tra BTp e Bund dopo la decisione della Bce di alzare i tassi della Zona Euro, spianando la strada a ulteriori aumenti nei mesi a venire. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco è indicato a 161 punti base dai 163 punti base della vigilia. In aumento il rendimento del BTp decennale benchmark a quota 4,15% dal 4,13% della chiusura precedente.

