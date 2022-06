Banking as a service, sbarca in Italia la francese Treezor

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Treezor sbarca in Italia un altro protagonista del “banking-as-a-service”, con una focalizzazione sull'abilitazione dei servizi di pagamento per le aziende. «È il momento giusto per essere presenti in Italia e aiutare il “go-to-market” delle aziende con l'apporto della tecnologie e delle regole: è un mondo in espansione che deve rispondere alle nuove esigenze”, spiega il Ceo Didier Lallemand.



Fondata nel 2016 da due imprenditori francesi, Eric Lassus and Xavier Labouret, Treezor è una fintech regolamentata e autorizzata ad operare in 25 nazioni, in qualità di istituto di pagamento e di moneta elettronica. Acquisita nel 2019 dal Gruppo Société Générale, l'operatore del banking-as-a-service ha raggiunto più di un centinaio di clienti allargando la sua presenza dalla Francia a Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Italia e penisola iberica.

La soluzione di “embedded finance” confezionata permette alle organizzazioni di integrare pagamenti “white label” nella propria offerta, senza particolari vincoli, offrendo la soluzione di tutti gli aspetti tecnici attraverso Api, gli aspetti legati alla sicurezza (Kyc) e alla compliance regolamentare.Il target di riferimento sono le neobank, soprattutto quelle focalizzate sulla clientela aziendale, e le fintech europee a cui fornire servizi di pagamento con Iban nazionale, che adesso si vanno allargando anche alle componenti del welfare aziendale, dai buoni pasto alla mobilità.

Il focus rimarrà legato al mondo dei pagamenti e delle carte: per gli altri servizi bancari, infatti, entra in funzione l'integrazione con l'offerta della controllante, Société Générale.