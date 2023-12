Bankinter, la prima banca in Europa con due donne al vertice

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bankinter è la quinta banca di Spagna per capitalizzazione di Borsa (oltre 5 miliardi di euro). Ma da ieri è diventata anche la banca quotata che detiene un primato europeo: è la prima ad avere due donne al vertice. Il consiglio di amministrazione ha proposto all’assemblea degli azionisti del prossimo 21 marzo che l’attuale ceo Maria Dolores Dancausa diventi presidente al posto del dimissionario Pedro Guerrero, indicando contemporaneamente per la carica di nuovo ceo la banchiera Gloria Ortiz, che finora in Bankinter guidava la divisione di banca commerciale.

Il board ha detto di aver già avviato l’iter di nomina con la Vigilanza Bancaria di Bce per le necessarie valutazioni sul “fit and proper” delle due candidate.