Bankitalia all'80% in smart working entro la settimana Mega-riorganizzazione interna per assicurare l'operatività del personale da casa e rotazione per la gestione dei processi critici di Davide Colombo

Via Nazionale adotta i piani di emergenza per garantire la piena operatività in questa emergenza da coronavirus con l'obiettivo di arrivare entro la settimana al ricorso allo smart working per l'80% del personale. Il governatore, Ignazio Visco, ha inviato una comunicazione a tutti i dipendenti, funzionari e dirigenti della Banca d'Italia, per avvertirli del passaggio delicato da affrontare. «In questi giorni - scrive il Governatore - condividiamo con il Paese, con l'Europa e con il mondo intero l'incertezza e le difficoltà di una situazione per molti versi senza precedenti. La rapida diffusione del contagio da coronavirus – con tutto quel che essa comporta in termini di impatto sulle persone, sulle famiglie, sul sistema economico-finanziario e sulla società nel suo complesso – rappresenta una sfida eccezionale che richiede risposte eccezionali».

I numeri dei dipendenti

I dipendenti di Bankitalia sono attualmente 6.593 e circa un terzo (2.102) lavora nelle 39 filiali, 20 delle quali sono attive nei capoluoghi regionali mentre altre 19 hanno compiti specializzati e, di questi ultimi, sei sono dedicate alla gestione delle banconote. A Roma i dipendenti della Banca sono invece 4.290.

Due fronti aperti

L'impegno profuso per fronteggiare la situazione è duplice: da un lato tutelare la salute di tutto il personale, dall'altro non interrompere l'azione istituzionale, continuando a offrire i servizi essenziali alla collettività. Sul fronte esterno questo significa, ad esempio, mantenere aperte le filiali sul territorio, continuare a garantire l'approvvigionamento del contante (con tutte le precauzioni del caso), dare continuità alle infrastrutture sulle quali si regge il buon funzionamento di mercati e sistemi di pagamento in Italia e in Europa. Banca d'Italia - si fa inoltre sapere - sta collaborando attivamente con il ministero dell'Economia per la definizione di misure di sostegno alle imprese interessate dagli effetti economici dell'epidemia. Moratoria e garanzia pubblica sono due temi importanti di questa azione, che dovrebbe trovare sbocco in un Dl attualmente in corso di definizione.

Smart working e rotazione

Sul fronte interno, invece, le “risposte eccezionali” evocate dal governatore prevedono innanzi tutto nell'ampliamento del ricorso a forme di lavoro da remoto: l'obiettivo, per Via Nazionale, è poter contare già da questa settimana sull'80% del personale stabilmente in delocalizzato, mentre per i processi critici è già stata avviata la modalità split team (un sistema di alternanza che prevede, a rotazione, metà degli addetti fisicamente presenti e metà off-site). È stata poi aumentata la flessibilità dell'orario di lavoro per consentire a chi debba comunque recarsi in ufficio di evitare le fasce di maggiore affollamento, e sono stati fin dal primo momento sospesi tutti gli eventi e gli spostamenti non necessari, senza per questo interrompere l'erogazione dei servizi alla collettività.

Ulteriori misure

Gli interventi più recenti, introdotte tra ieri e oggi alla luce del Dpcm 8 marzo, hanno riguardato la chiusura dei bar interni e la richiesta, a tutti i dipendenti, di misurarsi la temperatura prima di andare al lavoro e, se superiore a 37,5, di restare a casa e contattare il proprio medico di base. Visco, nel suo messaggio a tutto il personale della banca parla di «inevitabili disagi» e della necessità di «un sovrappiù di creatività e dedizione», ma conclude dicendosi certo che «anche in questa circostanza, le donne e gli uomini della Banca d'Italia sapranno dare prova di competenza, responsabilità, equilibrio».