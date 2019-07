Bankitalia: agricoltura e industria in calo. E i giovani fuggono dalla Sicilia di Nino Amadore

L’economia siciliana nel 2018 ha subito un brusco rallentamento. Lo certifica la Banca d’Italia nel suo annuale rapporto dedicato all’economia della regione. «Abbiamo una serie di indicatori economici negativi - ha sottolineato il direttore della sede di Palermo della Banca d’Italia, Pietro Raffa, durante la presentazione del documento -. In particolare il valore aggiunto delle imprese industriali rallenta rispetto al 2017, continua ad essere sostenuto dalle esportazioni che crescono in tutti i settori di specializzazione regionale. Frena la fase espansiva del comparto dei servizi».

Le conseguenze sull’occupazione sono abbastanza evidenti: «In termini di tasso di occupazione rappresentiamo il peggio della Nazione». dice Raffa. I dati mostrano come il numero di occupati, nel 2018, è diminuito dello 0,3 per cento e il tasso di occupazione risulta il più basso tra le regioni italiane. Il tasso di disoccupazione si è mantenuto al 21,5 per cento, più del doppio rispetto alla media nazionale. A non trovare lavoro, principalmente, sono i giovani tra i 15 e i 34 anni, per i quali è cresciuta l'incidenza di chi, oltre a non lavorare, non studia o segue corsi di formazione. Per avere contezza, quindi, nel 2018 erano 1,9 milioni circa gli individui in età da lavoro, residenti in Sicilia, ad essere disoccupati o inattivi:iI 59,3 per cento della popolazione, 18 punti percentuali oltre la media nazionale. «Nel periodo più recente - spiegano gli esperti di Bankitalia - il gap di crescita del valore aggiunto regionale è riconducibile a un minor incremento del tasso di occupazione, a una sostanziale stagnazione della produttività del lavoro e a una diminuzione della popolazione residente su cui ha inciso anche un saldo migratorio negativo in particolare tra i 25-44enni e tra le persone in possesso di titolo di studio pari o superiore al diploma».

Agricoltura siciliana: produzione diminuita del 4,9 per cento

È ancora una volta la relazione degli esperti di Banca d’Italia sottolinea i problemi strutturali dell’isola che pure è riuscita a dare in alcuni settori (l’agroalimentare, il turismo) segnali positivi. Sono peggiorati, però, i principali indicatori dell’attività produttiva e dunque del sistema delle imprese con una crescita del valore aggiunto rimasta nel complesso modesta, sostenuta soprattutto dal settore industriale che però ha registrato un indebolimento rispetto al 2017. Se scendiamo nel dettaglio dei settori possiamo vedere che la produzione agricola è diminuita (a prezzi costanti) del 4,9 per cento. Un settore, quello agricolo, che pure è sostenuto dai fondi europei con un Psr (un Piano di sviluppo rurale) con una dotazione complessiva di 2,2 miliardi con un avanzamento pari al 26,4 per cento. «Rispetto alle aree di confronto - si legge nel rapporto di Bankitalia - il Psr siciliano ha destinato una quota superiore di risorse a sostegno dei metodi di agricoltura biologica, degli investimenti produttivi e della creazione di nuove aziende o organizzazioni di produttori. Le percentuali di avanzamento finanziario maggiore si registrano per le misure di indennizzo degli agricoltori volte a compensare i maggiori costi o i minori guadagni, per i contributi alla diffusione dei metodi di coltura biologica e per i cosiddetti pagamenti agro-climatico-ambientali».

Industria, valore aggiunto cresciuto solo dell’1,8 per cento