Bankitalia, cambio della guardia, arriva Panetta. Ecco tutti i governatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Cambio della guardia alla Banca d’Italia. Dal 1° novembre 2023 si insedia come governatore Fabio Panetta che torna a Palazzo Koch da governatore e subentra a Ignazio Visco. Lascia il board della Bce per sedere sulla poltrona più prestigiosa della Banca d’Italia, dopo che a via Nazionale è stato vicedirettore generale con lo stesso Visco e, per poco più di sei mesi, direttore generale di Bankitalia e presidente dell’Ivass.

Panetta e Cipollone assumono i nuovi incarichi

Diventano effettive le nomine di Fabio Panetta alla guida di Bankitalia e di Piero Cipollone nel board della Bce. Panetta, si legge in una nota di Via Nazionale, «assume oggi la carica di governatore della Banca d’Italia, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica del 10 luglio 2023», succedendo a Ignazio Visco, mentre Cipollone, «già vice direttore generale della Banca d’Italia, termina il suo incarico nel Direttorio per far parte da oggi del Comitato esecutivo della Banca centrale europea».



Loading...

Bankitalia istituita nel 1893

La Banca d’Italia è stata istituita nel 1893, per effetto della legge 449/1893. La sua operatività è iniziata il 1 gennaio del 1894. A quell’epoca la massima carica della Banca non era un governatore, ma il direttore generale. Fino al 1899 il direttore e i suoi due vice formavano un Collegio di direzione. Lo statuto approvato con decreto del 18 giugno 1899 abolì il Collegio di direzione e ridusse da 2 a 1 il numero dei vice direttori generali.

Il direttorio istituito nel 1928 prevedeva un governatore

Il direttorio fu istituito con la riforma statutaria approvata con Regio decreto 1404/1928. Prevedeva un governatore e, a lui subordinati, un direttore generale e un vice direttore generale. Nel 1969 i vice tornarono a essere due. Con la legge “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, la 262 del 2005, il direttorio è configurato come un organo collegiale composto dal governatore, dal direttore generale e dai vice direttori generali.

Tutti i governatori di Bankitalia, da Stringher a Panetta Photogallery12 foto Visualizza

Ecco tutti i governatori della Banca d’Italia, da Stringher a Panetta

Sulla poltrona principale di palazzo Koch si sono seduti, nell’ordine: