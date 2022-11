Bankitalia, nei cda delle piccole scarseggia la diversity

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Criticità e margini di miglioramento», ma anche alcune «buone prassi». Sono quelle che la Banca d’Italia ha riscontrato al termine di una valutazione dei cda delle banche italiane meno significative (less significant), quelle direttamente vigilate da via Nazionale e non dalla Bce. La qualità degli asset di queste banche è da tempo un tema rilevante per la Vigilanza, scrive la Banca d’Italia che ha verificato una «scarsa diversificazione» dei cda in termini di età, genere, durata dell’incarico. La...