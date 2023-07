Bankitalia: crescita zero nel II trimestre. Forte frenata inflazione solo dal 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

La crescita economica dell’Italia, «dopo il rimbalzo del primo trimestre», si è «interrotta», e il Pil «è rimasto pressoché invariato in primavera». È quanto stima la Banca d’Italia nel suo bollettino economico, che aggiorna le previsioni dello scorso mese. La crescita quest’anno comunque resta prevista per l’1,3%, mentre nel 2024 e nel 2025 viene limata allo 0,9 e all’1% rispettivamente. A causare la frenata sono stati la «contrazione della manifattura» e i ritmi «più contenuti» dei consumi.

Congiuntura internazionale e politiche restrittive

Sull’economia italiana pesa la congiuntura internazionale, quella europea e le politiche restrittive delle banche centrali. «Nel primo trimestre di quest’anno - ricorda via Nazionale - nell’area dell’euro il prodotto è lievemente diminuito per il secondo trimestre consecutivo e, secondo nostre stime, ha ristagnato in primavera. All’ulteriore flessione dell’attività manifatturiera, si è contrapposta l’espansione nei servizi. È proseguita la crescita dell’occupazione e si è intensificata la dinamica salariale. L’inflazione al consumo è ancora scesa, ma quella di fondo resta elevata».

Forte frenata dell’inflazione solo dal 2024

L’inflazione in Italia dovrebbe vedere una brusca frenata solo nel 2024, secondo la Banca d’Italia, restando alta quest’anno. Come si legge nel bollettino economico, «l’inflazione si porterebbe al 6% per cento nella media di quest’anno, e scenderebbe al 2,3% nel 2024 e al 2,0% nel 2025». Alla base del ribasso, «gli effetti diretti e indiretti del calo dei prezzi delle materie prime energetiche. L’inflazione di fondo, attesa al 4,5 per cento nella media dell’anno in corso, raggiungerebbe il 2,0 per cento alla fine del triennio di previsione».

Energia meno cara, margini delle aziende in su

Dopo il salasso del 2022 a causa delle bollette energetiche e dei costi delle materie prime, solo in parte scaricati sui prezzi dei prodotti finali, le aziende in Italia hanno visto nel primo trimestre tornare a salire i margini operativi, recuperando i livelli pre pandemia, anche se una parte della manifattura resta indietro. Come si legge nel bollettino economico della Banca d’Italia, «nel primo trimestre del 2023 i prezzi dell’energia e dei beni importati si sono progressivamente ridotti, determinando un calo dei costi variabili per unità di prodotto dell’1,6% nel confronto con il trimestre precedente, mentre i prezzi dei prodotti finiti hanno continuato a crescere, sebbene in misura lieve (0,4 %). Il Mol rapportato al valore della produzione è quindi cresciuto di circa 1,8 punti percentuali, recuperando pienamente i livelli del 2021». «L’aumento dei margini di profitto ha riguardato tutti i settori della manifattura - scrive ancora Bankitalia -. Nel complesso del manifatturiero i margini di profitto sono tornati ai livelli pre-pandemici. Gli andamenti sono stati tuttavia eterogenei tra comparti: in 11 settori tra quelli inclusi nell’esercizio, che rappresentano complessivamente circa un terzo del valore aggiunto manifatturiero (fra cui industria dell’auto, delle bevande e altre) e che avevano registrato diminuzioni molto consistenti dei margini nel 2022, i margini di profitto sono ancora al di sotto di tali livelli».

I salari crescono, ma non rincorrono i prezzi

«Nella seconda metà dell’anno la dinamica salariale si rafforzerebbe soprattutto per effetto dell’erogazione degli incrementi retributivi legati alle clausole di indicizzazione presenti in alcuni accordi collettivi nazionali». Lo afferma la Banca d’Italia nel bollettino economico, secondo cui «queste clausole riguarderebbero tuttavia una quota contenuta di lavoratori , limitando il rischio di una rincorsa tra prezzi e salari».