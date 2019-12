Bankitalia: Daniele Franco nominato direttore generale Le nomine, deliberate in base all’articolo 18 dello Statuto della Banca, devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri

Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia, su proposta del Governatore, ha nominato Direttore Generale Daniele Franco (nella foto Imagoeconomica)

2' di lettura

È Daniele Franco il nuovo direttore generale della Banca d'Italia. Lo ha nominato oggi, 20 dicembre, il Consiglio Superiore dell’Istituto guidato da Ignazio Visco. Nel direttorio, come vice direttore generale, è stato nominato Piero Cipollone.Le nomine, deliberate in base all’articolo 18 dello Statuto della Banca, devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Chi è Daniele Franco

Nato a Trichiana (Belluno) il 7 giugno 1953, Daniele Franco è membro del Direttorio e Vice Direttore Generale della Banca d'Italia dal 20 maggio 2019 (D.P.R. del 3 maggio 2019). In tale veste, è anche membro del Direttorio integrato dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).Nel 1977 si laurea in Scienze politiche presso l'Università di Padova e l'anno successivo consegue un Master in organizzazione aziendale presso il Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale di Padova. Nel 1979 consegue il Master of Science in economia presso l'Università di York in Gran Bretagna. Assunto in Banca d'Italia nel 1979 è assegnato al Servizio Studi dove rimane fino al 1994. Dal 1994 al 1997 è Consigliere Economico presso la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea. Rientrato in Banca, dal 1997 al 2007 è direttore della Direzione Finanza Pubblica del Servizio Studi. Dal 1999 al 2007 presiede il Gruppo di lavoro di finanza pubblica del Sistema Europeo di Banche Centrali.

Ex Ragioniere generale dello Stato

Dal 2007 al 2011 è Capo del Servizio Studi di struttura economica e finanziaria e dal 2011 al 2013 è Direttore centrale dell'Area Ricerca economica e relazioni internazionali. In questa veste rappresenta la Banca in comitati e gruppi di lavoro presso organismi internazionali ed è membro di gruppi di lavoro presso il Ministero delle Finanze, il Ministero del Tesoro, la Presidenza del Consiglio e l'Istat. Dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2019 è Ragioniere generale dello Stato.

