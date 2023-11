Bankitalia: il debito pubblico italiano risale a settembre a 2.844,2 miliardi

I punti chiave +6,6% entrate tributarie primi 9 mesi

Lo scorso settembre il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 3,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.844,2 miliardi. Lo comunica Bankitalia nel consueto report mensile sull’andamento di conti della pubblica amministrazione. Nel mese precedente il saldo contabile delle amministrazioni era sceso a 2.840,7 miliardi dopo i record toccati a giugno e soprattutto a luglio quando era arrivato a 2.858,7 miliardi.

A settembre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 35,4 miliardi, in aumento del 5,7 per cento (1,9 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2022. Nei primi nove mesi del 2023 le entrate tributarie sono state pari a 387,9 miliardi, in aumento del 6,6 per cento (23,9 miliardi) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.