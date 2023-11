Bankitalia, i dipendenti Ivass chiedono la parità remunerativa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parità di trattamento rispetto ai colleghi di Bankitalia, con i quali da 10 anni c’è “una governance comune” ma persiste una forbice media delle retribuzioni di circa il 30%. E’ quanto tornano a chiedere, con forza, le organizzazioni sindacali dell’Ivass in una lettera inviata a Fabio Panetta, neo governatore di Bankitalia che, tra l’altro, prima dell’esperienza in Bce è stato anche presidente dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Governance comune e stipendi diversi

Quest’ultimo, si sottolinea, «è l’unica Autorità ad avere un trattamento non ricondotto a quello di Banca d’Italia», mentre “sono equiparate tutte le altre, vecchie, nuove o neonate Autorità”. Insomma, una «disuguaglianza troppo palese per essere tollerabile» che vede emergere anche «carenze di organico» e «i rischi operativi e reputazionali che possono derivarne». Di tutto ciò si parlerà in un’assemblea del personale di Ivass convocata per il prossimo 5 dicembre. Sullo sfondo, anche se mai citata nella missiva a Panetta, l’ipotesi di ulteriori iniziative di protesta da parte dei dipendenti dell’Istituto, che nel 2023 ha gestito con tempismo e successo la delicata crisi Eurovita.