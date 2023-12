Bankitalia: Chiara Scotti della Federal Reserve entra nel direttorio. Ecco il suo curriculum

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia ha nominato all’unanimità, su proposta del Governatore Fabio Panetta, Chiara Scotti come Vicedirettrice generale. Chiara Scotti è attuale Senior Vice President e Direttore della ricerca della Federal Reserve di Dallas. Una nomina a sorpresa, quella proposta da Panetta, che doveva sostituire Piero Cipollone, che ha preso il suo posto nel board della Bce. Scotti, prima di entrare alla Fed di Dallas nel 2023, è stata Vicedirettore associato della divisione per la stabilità finanziaria del Consiglio dei governatori della Fed, dove ha contribuito a identificare i rischi per la stabilità finanziaria e a collaborare con altre divisioni del consiglio, banche della Riserva e agenzie governative. Scotti si è laureata alla Bocconi. La Banca d’Italia ricorda che la nomina della nuova Vicedirettrice generale deve essere approvata con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Come spiega il portale della Federal Reserve di Dallas, Chiara Scotti supervisiona i dipartimenti di ricerca e statistica della Banca e consiglia il presidente e CEO Lorie Logan sulla politica monetaria.

Prima di entrare a far parte della Fed di Dallas nel 2023, è stata vice direttore associato della Divisione per la stabilità finanziaria del Consiglio dei governatori della Federal Reserve, dove ha contribuito all’identificazione dei rischi per la stabilità finanziaria e alla collaborazione con altre divisioni del Consiglio, Reserve Bank e agenzie governative.

Da Credit Suisse First Boston alla Fed

Scotti è entrata a far parte del Consiglio dei governatori nel 2005 come economista nella divisione Finanza internazionale, seguita da ruoli nella divisione Stabilità finanziaria. In precedenza nel suo curriculum vanta un’esperienza di due anni come analista di Credit Suisse First Boston (1998-2000).

Durante la pandemia, è stata consulente speciale dell’ex vicepresidente Richard Clarida.