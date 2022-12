Bankitalia, focus sulle piccole. Stallo sul fondo salva banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’azione preventiva su singoli casi “critici” per evitare guai peggiori domani, magari anche con la richiesta dei business plan dettagliati ai singoli istituti. Il tutto, facendo attenzione ad evitare azioni “di sistema”, che mai come oggi potrebbero essere deleterie per il comparto bancario. Banca d’Italia monitora con attenzione il comparto bancario, con l’obiettivo di evitare che situazioni di difficoltà congiunturale possano scatenare nuove crisi bancarie tra le banche minori, le cosiddette ...