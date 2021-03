Bankitalia: incertezza sull’economia, mantenere il sostegno pubblico alle imprese

3' di lettura

«Non vi sono ancora le condizioni per avviare un’uscita da questa fase di ampio sostegno pubblico al settore produttivo; l’incertezza sulle prospettive economiche rimane elevata, sebbene la partenza della campagna vaccinale lasci ben sperare». Lo afferma Alessio De Vincenzo, capo del servizio stabilità finanziaria della Banca d’Italia in audizione alla commissione Finanze della Camera. «Vi è però - ha aggiunto - la necessità di intervenire per far sì che quante più imprese possibile riescano a superare la crisi, tornando a operare in condizioni migliori rispetto al passato» .

Ritiro sostegno al credito graduale

Banca d'Italia ribadisce che la revisione delle misure varate per favorire il credito nella crisi Covid (moratoria e garanzia sui prestiti) deve essere graduale «in modo da consentire alle aziende con temporanei problemi finanziari ma con prospettive di ripresa di continuare a operare nel medio periodo e a evitare fallimenti concentrati in un ristretto arco temporale possa avere un impatto depressivo sulla domanda aggregata».

Dalla crisi Covid seri rischi per finanze imprese



Il capo del servizio stabilità finanziaria della Banca d’Italia ha poi speigato come «il rischio che lo shock causato dalla pandemia di Covid-19 determini un grave squilibrio nella struttura finanziaria delle imprese italiane è serio». Per De Vincenzo «le conseguenze, economiche e sociali, della diffusione del virus e delle misure adottate per contenerla hanno indotto pesanti cali di fatturato e della redditività, aumenti dell’indebitamento, erosioni delle basi patrimoniali delle aziende».

Concentrare risorse su aziende più colpite e pmi

La revisione graduale delle misure a sostegno del credito potrebbe avvenire riducendo la percentuale di garanzia pubblica sui prestiti alle imprese e concentrando le risorse sulle aziende più colpite dalla crisi e le pmi. «Vi sono diversi possibili meccanismi - ha spiega De Vincenzo - in grado di incentivare selezione e auto-selezione da parte di imprese e intermediari che andrebbero approfonditi: modificare le condizioni di accesso alla garanzia statale (il costo a carico delle imprese e la percentuale di copertura del rischio di credito); indirizzare i fondi pubblici verso le aziende con buone prospettive ma più colpite dalla crisi (ad esempio quelle con un calo del fatturato superiore a una certa soglia); valutare l’opportunità di mantenere o ampliare l'accesso ai prestiti garantiti dopo la scadenza della moratoria ex lege per le imprese che vi avevano aderito». «In particolare - ha concluso -, sarebbe importante favorire l’erogazione dei prestiti alle imprese più piccole, che tendono generalmente a incontrare maggiori difficoltà nell'accesso al credito».

Circa 2mila piccole e medie idonee per la quotazione



Sul tema dello squilibrio della struttura finanziaria delle imprese italiane l’esponente di Banca d’Italia ha fatto notare che in Italia ci sono circa 2mila società medie e piccole «con caratteristiche idonee alla quotazione» nonostante l’anno nero della pandemia. Secondo De Vincenzo se tutte fossero in grado di quotarsi «sarebbe un passo nella giusta direzione» e si ridurrebbe il gap con altri paesi europei. Il valore complessivo di queste quotazioni si stima sia di 70 miliardi di euro.