Bankitalia: memoria, identità e programmi in 26mila pagine

Una quarantena di tempi remoti ed echi di polemiche sui vaccini: c’è anche questo tra i quasi cinquanta libri e le oltre 26mila pagine della «Collana storica» della Banca d’Italia, che da qualche settimana è a disposizione degli studiosi (e dei curiosi) interamente online. Le “misure quarantenarie” sono quelle adottate in occasione di un’epidemia di colera nel 1884, misure che – scriveva Giacomo Grillo, direttore generale della Banca Nazionale nel Regno d’Italia, al ministro del Tesoro Antonio Magliani – «ostacola[va]no le esportazioni commerciali» e mettevano sotto pressione la lira. I vaccini invece, o più precisamente gli “antivaccinisti”, compaiono in un gustoso saggio sulla lingua di Einaudi, in cui se ne sottolinea la sua figura di “onomaturgo”, ossia di inventore di parole nuove, tra cui appunto questa, “antivaccinisti”.

Aneddoti a parte, il resto è una monumentale raccolta di studi, saggi e materiale sulla storia economica e finanziaria dell’Italia unita. Il progetto nacque quarant’anni fa per festeggiare degnamente il centenario della Banca d’Italia, che nel 1893 era sorta dalla Banca Nazionale del Regno. L’idea era venuta a Carlo Azeglio Ciampi, che (come racconta lui stesso) aveva partecipato qualche anno prima «alle celebrazioni per il centenario della banca centrale di un grande Paese» di cui tace il nome (ma dovrebbe trattarsi del Giappone), e rimase, dice lui, con la «sensazione di non avervi pienamente partecipato; era mancato un contributo che avviasse i convenuti alla comprensione storica dell’identità di quella banca centrale». Si propose dunque di far meglio quando sarebbe toccato a lui. Ne discusse coi suoi predecessori, Baffi e Carli, e diede il via a un’opera che sarebbe continuata a lungo anche dopo di lui. Furono costituiti un comitato di coordinamento e un ufficio di ricerche storiche, poi cresciuto nel corso del tempo. A partire dall’idea originale, si sviluppò un progetto di grande portata, che avrebbe affiancato studi monografici e lavori collettanei alla ricostruzione meticolosa di un gran numero di serie statistiche, nonché alla valorizzazione dell’enorme archivio delle carte della Banca.

Nel 1993, in tempo per il centenario, il progetto originario (25 volumi) era completo. La collana non fu solo un’iniziativa di celebrazione, anche se allora si volle curare moltissimo anche l’eleganza editoriale, nella scelta della carta, della stampa, della rilegatura (in seguito i volumi, seppur sempre decorosi, sono divenuti più sobri). In ogni caso, si cercò di evitare l’autocelebrazione. Il progetto, pur impegnando decine di ricercatori della Banca, si basò fin dall’inizio su un lavoro comune con autorevoli accademici esterni, anzi fu da loro largamente guidato. Si invitò da principio, tra gli altri, Federico Caffè, che poi non poté partecipare al progetto per la sua scomparsa prematura; ci si avvalse della consulenza scientifica di Carlo M. Cipolla; tra gli autori ci furono Marcello de Cecco e Luigi Spaventa (cito, tra i moltissimi, solo pochi nomi tra coloro che nel frattempo ci hanno lasciato).

Fu dunque quella che si dice una vasta operazione culturale, in linea con la personalità e le inclinazioni di Ciampi. Dietro questo rinnovato interesse per la ricerca storica, al di là dell’evento che ne fu l’occasione, c’era la consapevolezza, netta in Ciampi, della natura inerentemente sfaccettata ed eclettica della scienza economica, e della necessità di avvalersi, nelle decisioni, di ogni valida fonte. Va bene la limpida logica matematica dei modelli teorici; va bene il rigore epistemologico dell’econometria, che sottopone i modelli astratti alla prova dei dati reali: modelli ed econometria sono indispensabili per disciplinare il ragionamento, chiarire presupposti e implicazioni di ogni affermazione, evitare il bla-bla in cui si può sostenere tutto e il contrario di tutto. Ma resta il fatto che l’economia si occupa di agenti e di istituzioni umane, irriducibili a schemi fissi: complessi, poliedrici, adattabili, sempre in evoluzione. Guai all’economista, e specie al banchiere centrale, che si affidi alle semplificazioni dei modelli in modo acritico. Per questo la storia, se non è pura cronologia o narrazione, può essere, insieme al resto, magistra vitae; specie in momenti di crisi, quando i più consolidati paradigmi vengono messi alla prova. «Proprio la storia delle strutture finanziarie dimostra come solo un continuo processo di rimessa in discussione degli assetti in ciascun momento prevalenti ha reso possibile l’adeguamento delle istituzioni, delle norme e degli strumenti operativi alle nuove realtà e alle mutate esigenze», scrisse Ciampi a ridosso della presentazione dell’opera. Parole che suonano come se fossero state scritte in questi giorni. Anche qui occorrono fatica e rigore: documenti, dati, metodo scientifico.

È questa connaturata convinzione che ha guidato la realizzazione della prima collana storica, e poi della sua prosecuzione nel tempo.