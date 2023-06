Bankitalia: ora la Lombardia frena

La corsa dei prezzi per le aziende (input in risalita del 20%) si è tradotta in una compressione limitata dei margini unitari, scesi di un punto all’8,5% dei ricavi

L’impennata dei tassi di interesse è un altro nodo per tutti, con il 75% dei prestiti delle imprese ad essere esposti ad un loro ulteriore aumento, mentre per ogni punto di aumento, questa la stima di Bankitalia, la rata media di un mutuo per le famiglie si alza di 40 euro al mese.

Finora, ad ogni modo, le difficoltà non si sono ancora tradotte in un deterioramento visibile del credito (default e incagli sotto controllo), così come sano resta il tessuto produttivo, con otto aziende su dieci in grado di chiudere il 2022 in utile o almeno in pareggio.





