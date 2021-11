Bankitalia: il paziente Sardegna è in netto miglioramento

Il credito

Sul fronte bancario e del credito si registra una grande massa di liquidità. Secondo quanto riferito dal direttore della sede regionale di Bankitalia Stefano Borra «in questo momento i depositi di imprese e famiglie in Sardegna ammontano a poco meno di 26 miliardi di euro nel complesso. Per quanto riguarda i prestiti, soprattutto nei confronti delle famiglie, sono ripresi a crescere, per le esigenze di finanziamento di mutui e di credito al consumo. Per quanto riguarda le imprese, invece, si sono assestati ma su livelli molto elevati, sull’impennata che si era già verificata alla fine del 2020. Per la qualità del credito, invece, non ci sono segnali di particolare preoccupazione».

Il governatore sardo

Commentando il report di Bankitalia il Governatore della Sardegna Christian Solinas rimarca che «la Giunta regionale ha adottato scelte forti e coraggiose per sostenere il tessuto economico sardo nella fase più critica, riuscendo ad arginare gli effetti non solo della pandemia sanitaria, ma anche di quella economica». Per il governatore la Sardegna «si è distinta come la Regione italiana che ha investito maggiori risorse proprie per combattere la crisi, anche con strumenti innovativi di aiuto diretto, nonché con azioni congiunte con il sistema creditizio, che hanno consentito alle imprese non solo di resistere alle difficoltà del momento, ma anche di programmare un rilancio nel breve termine».