Bankitalia: il Pil del Lazio recupera i livelli pre Covid, ma il futuro resta incerto

Crescita del PIL del Lazio nel 2022 si è assestata sul 3,7% (in linea con l'Italia), in rallentamento rispetto al 2021. Una crescita sostenuta dalle costruzioni - grazie agli incentivi fiscali - e i servizi - sospinti dal turismo - che hanno permesso al Pil di tornare quasi ai livelli pre-pandemia (in Italia il livello è stato già superato). A fare il punto è il consueto Rapporto annuale di Banca d’Italia sull’economia del Lazio.

Gli scenari

Per quel che riguarda ora gli scenari futuri, spiega Antonio Cinque, direttore della sede di Roma di Banca d’Italia, «la situazione resta incerta: anche il Lazio risentirà delle turbolenze geopolitiche, dell’inflazione e del caro materie prime. Nota positiva sono le risorse del Pnrr, par a 10 miliardi, di cui la regione si avvantaggerà, e l’arrivo dei grandi eventi, a partire dal Giubileo 2025». Per ora, per il 2023 le imprese industriali prefigurano un calo degli investimenti.

Antonio Cinque, direttore della sede di Roma di Banca d’Italia

I prezzi

A dicembre 2022 il differenziale inflazionistico fra il Lazio e l'Italia era pari a -1,2 punti percentuali. Questo perché i prezzi per l'abitazione e le utenze (elettricità e gas) sono cresciuti meno che in Italia. Nella manifattura, i prezzi di vendita sono aumentati meno che in Italia, verosimilmente, per la maggiore compressione dei margini.

Turismo

Nel 2022 il recupero delle presenze turistiche è stato molto sostenuto, ma con livelli ancora inferiori a quelli pre-pandemici. Nel I quadrimestre 2023 i flussi turistici si sono intensificati: +4,3% italiani e +1% stranieri rispetto al I quadrimestre 2019. Sono tornati i turisti statunitensi (23% degli stranieri) e quelli del Sud-Est asiatico (8%). La spesa dei viaggiatori stranieri è cresciuta, dal 10% al 13,5% del totale nazionale

Occupazione

L'occupazione nel Lazio è cresciuta del 2,4% (come in Italia), grazie soprattutto al settore dei servizi e a quello delle costruzioni, permettendo di recuperare quasi i livelli del 2019. È aumentata l'occupazione a tempo indeterminato, con un calo del tasso di disoccupazione.Con la crescita dell'occupazione, il reddito delle famiglie è aumentato, ma il potere d'acquisto è stato eroso dall'inflazione. L'aumento dei prezzi ha colpito in misura maggiore le famiglie meno abbienti. I consumi sono cresciuti come nel 2021.