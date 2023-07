Bankitalia, prosegue la stretta sui prestiti alle imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Prosegue la stretta sui prestiti alle imprese. Lo scrive Bankitalia nell’Indagine sul credito bancario nell’area dell’euro, sottolineando che nel secondo trimestre del 2023 i criteri di offerta sui prestiti alle imprese hanno registrato un nuovo irrigidimento, ma di entità inferiore rispetto a quelli segnalati nei tre trimestri precedenti.

Maggiore percezione del rischio

Nel report Bankitalia evidenzia che «l’ulteriore stretta ha continuato a riflettere una maggiore percezione del rischio e una minore tolleranza verso di esso».

Loading...

Invariati i criteri di offerta sui mutui alle famiglie

Invariati invece i criteri di offerta sui mutui ipotecari alle famiglie «dopo una prolungata fase di inasprimento», anche se «gli intermediari continuano a segnalare una riduzione della loro tolleranza al rischio». Diminuita la domanda di credito delle famiglie per l’acquisto di abitazioni e per finalità di consumo. In entrambi i casi, il più elevato livello dei tassi e il peggioramento della fiducia continuano a esercitare un contributo negativo. Da parte delle imprese si è registrata «una nuova marcata riduzione riflettendo sia l’aumento del livello generale dei tassi di interesse sia il calo degli investimenti fissi».