Bankitalia: riforma del fisco organica e Recovery plan senza sprechi. Istat: donne più colpite dalla crisi Covid

Donne le più colpite dalla crisi Covid

Il presidente dell'Istat ha poi sottolineato come la crisi ha interessato di più il Mezzogiorno e i giovani «ma questa volta sono state soprattutto le donne - maggiormente impiegate nei servizi (il settore più colpito con 809 mila occupati in meno rispetto al secondo trimestre 2019) e in lavori precari - a subire gli effetti maggiori: nel secondo trimestre del 2020 si contano 470 mila occupate in meno rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (323 mila in meno tra quelle con contratto a tempo determinato) e il tasso di occupazione femminile 15-64 anni si attesta al 48,4%, contro il 66,6% di quello maschile, collocandoci al penultimo posto della graduatoria europea, appena sopra la Grecia».

Corte dei conti: crescita senza caricare i conti pubblici

Nella sua memoria sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 la Corte dei Conti ha rimarcato come «ogni impegno va indirizzato a cercare una inversione nel ritmo di crescita economica senza caricare i già fragili conti pubblici di rischi ulteriori». I magistrati contabili sottolineano che «la consapevolezza che è solo da un profondo irrobustimento del settore produttivo, e dunque dei bilanci del settore privato, che potranno scaturire nei prossimi anni le condizioni per un durevole riequilibrio macro-finanziario».

In estrema sintesi il giudizio sulla manovra della Corte dei conti giudica favorevolemente gli interventi sull’industria e le aree depresse ma invita a chiarire meglio il dettaglio delle riforme strutturali. Giudicati «con favore la previsione di un fondo da cui attingere per interventi urgenti» e «il riavvio di un percorso di misure strutturali tese al miglioramento della produttività e competitività delle imprese» ma la Corte dei conti rileva come «la mancanza di elementi qualificanti delle misure che si intende assumere in temi di particolare rilievo, come quello della riforma fiscale o del ridisegno del sistema degli ammortizzatori o, ancora, di definizione di uno stabile meccanismo per il pensionamento, rischia di depotenziare anche lo stesso effetto di stimolo atteso dalle misure finanziarie».

Upb: 2020 in linea a -9%, nel 2021 crescita del 5%

Il quarto trimestre 2020 potrebbe chiudersi con un calo del Pil di circa 3 punti, portando la variazione annua “comunque in linea con le previsioni della Nadef” di -9%. Sarà invece difficile centrare l’obiettivo di crescita programmatico per il 2021, pari a +6%. Sono le indicazioni del presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, che in audizione sulla manovra ha fornito le nuove stime di crescita per l’anno prossimo, attestandole «intorno al 5%». Pisauro ha spiegato che rispetto alla validazione del quadro programmatico della Nadef da parte dell’Upb, il quadro è cambiato.

In un quadro «di forte incertezza» e tenendo conto delle difficoltà di mettere a punto politiche di rilancio in questa fase, Pisauro ha sottolineato che «la struttura della politica di bilancio risulta parzialmente indefinita».