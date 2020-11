Bankitalia: rischio indebitamento per le imprese, cautela sulla fine degli aiuti

Gli aiuti approntati dalle autorità consentono di evitare l'uscita dal mercato di imprese sane ma illiquide e di salvaguardare il sistema produttivo. Tuttavia - averte il rapporto - «l'incremento dell’indebitamento che ne deriverà potrebbe non avere natura temporanea e pesare, anche nel medio periodo, sulla capacità delle società di sostenere il servizio del debito, di investire e di competere». Un paracadute sono alcuni dei provvedimenti del 'decreto rilancio', gli incentivi fiscali al rafforzamento patrimoniale, e l'istituzione di società veicolo pubbliche che potranno sottoscrivere debito subordinato o azioni emessi da aziende di piccola, media e grande dimensione.

Fabbisogno residuo di 17 miliardi per 32mila imprese

Le imprese italiane hanno evitato il peggio grazie alle misure del governo, alle moratorie sui prestiti e alle garanzie. Ma al netto di questi provvedimenti, 32mila imprese, concentrate fra le Pmi e «riconducibile in gran parte alle società più rischiose per le quali non sempre è possibile accedere ai prestiti bancari garantiti», stima il Rapporto sulla stabilità finanziaria di Bankitalia, presenterebbero a fine anno un fabbisogno residuo di liquidità pari a 17 miliardi di euro. Cifra che sarebbe pari a 33 miliardi, coinvolgendo 100.000 imprese, se non fosse per l'ulteriore indebitamento consentito dalle garanzie pubbliche. La crisi si rifletterà in un aumento della quota di imprese con patrimonio netto inferiore ai limiti legali: «Raggiungerebbe il 12% alla fine dell’anno, a fronte del 6,9 precedente la crisi. Senza le misure di sostegno finora introdotte, la quota di società in deficit patrimoniale avrebbe raggiunto il 13,8%» secondo la stima, che non considera il possibile effetto dell'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e delle ulteriori misure approvate dai decreti “ristori” e “ristori bis”.

Imponente il ricorso alla moratoria sui prestiti introdotta col decreto Cura Italia: «Si stima che al 30 ottobre le piccole e medie imprese avevano presentato circa 1,3 milioni di domande di adesione, approvate per la quasi totalità (98 per cento). Il valore complessivo lordo delle esposizioni per le quali è stato richiesto l'intervento era pari a 156 miliardi».