Bankitalia: spesa dei turisti +25% nel 2021, ancora sotto il livello pre covid

In dicembre 2021 il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha registrato un avanzo di 0,4 miliardi di euro (da 0,1 miliardi nello stesso mese del 2020 e 0,5 miliardi in dicembre 2019, precedente al diffondersi della pandemia di Covid-19). Nonostante l'introduzione di ulteriori restrizioni ai viaggi internazionali causa Omicron, sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (1,5 miliardi) sia quella dei viaggiatori italiani all'estero (1,1 miliardi) sono state più elevate di quelle di dicembre 2020 (rispettivamente di 0,5 e 0,3 miliardi). Lo rileva la Banca d’Italia.

Ancora la metà rispetto al 2019

Nel quarto trimestre dello scorso anno, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia e quella dei viaggiatori italiani all'estero sono quasi triplicate rispetto allo stesso periodo del 2020. Nel confronto con il corrispondente periodo del 2019, si rileva una contrazione del 31,2 per cento per i flussi in ingresso e del 42,5 per quelli in uscita. Nel complesso del 2021 secondo dati provvisori si è registrato un avanzo della bilancia turistica pari allo 0,5 per cento del Pil, in marginale miglioramento rispetto al 2020; il surplus era dell'1,0 per cento del prodotto nel 2019. Nello scorso anno la spesa dei viaggiatori internazionali in Italia è aumentata di circa il 25 per cento rispetto al 2020, quella dei viaggiatori italiani all’estero di oltre il 30 per cento; entrambi i flussi restano circa la metà di quelli nel 2019. Tutto da verificare ora l’impatto negativo che avrà sul turismo la guerra in Ucraina.

Coldiretti: addio a 6 stranieri su 10, buco da 22,5 miliardi

Sei stranieri su dieci (58%) hanno dovuto rinunciare a venire in Italia nel 2021 con il dimezzamento nella spesa dei viaggiatori dall'estero e un buco di 22,5 miliardi di euro rispetto al 2019, l'ultimo anno prima della pandemia. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sui nuovi dati Bankitalia relativi al 2021 che evidenzia ancora le pesanti difficoltà del settore nonostante la leggera ripresa nel confronto con il 2020. Con un aumento del 2,7% del numero di viaggiatori che hanno attraversato la frontiera per una spesa in aumento però del 25%. Una situazione difficile che evidenzia la necessità di definire le regole post emergenza Covid per evitare di perdere arrivi soprattutto dall’estero in vista della Pasqua, a causa del quadro incerto, come annunciato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia per la prossima settimana.