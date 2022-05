Bankitalia, Visco: evitare la rincorsa prezzi-salari. Con guerra lunga due punti Pil in meno nel biennio

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«La guerra ha radicalmente accentuato l’incertezza. L’attività produttiva si è indebolita nel primo trimestre, dovrebbe rafforzarsi moderatamente in quello in corso. In aprile valutavamo che il prolungamento del conflitto in Ucraina avrebbe potuto comportare circa 2 punti percentuali in meno di crescita, quest’anno e il prossimo». Così il governatore di Bankitalika Ignazio Visco nelle Considerazioni finali.

Con stop gas dalla Russia Pil negativo nel biennio

Le stime più recenti delle maggiori organizzazioni internazionali sono simili. Ma, ha spiegato Visco, «non si possono però escludere sviluppi più avversi. Se la guerra dovesse sfociare in interruzione delle forniture di gas russo, il Pil potrebbe ridursi nella media del biennio». Del resto «il conflitto in Ucraina sta determinando un significativo rallentamento dell’economia mondiale. Il quadro congiunturale si è deteriorato anche nell’area dell’euro, che è particolarmente esposta agli effetti economici del conflitto. Secondo le stime più recenti, quest’anno la crescita del prodotto dovrebbe risultare inferiore al 3 per cento, ben al di sotto di quanto previsto pochi mesi fa». E il rischio di un andamento meno favorevole è «significativo».

Loading...

Aumento prezzi materie tassa ineludibile

L'economia italiana è, con quella tedesca, «tra le più colpite dall'aumento del prezzo del gas, per la quota elevata di importazioni dalla Russia e per la rilevanza dell'industria manifatturiera, che ne fa ampio uso». L'aumento dei prezzi delle materie prime importate è definito dal governatore «una tassa ineludibile per il Paese». L'azione pubblica può «ridistribuirne gli effetti tra famiglie, fattori di produzione, generazioni presenti e future». Ma «non può annullarne l'impatto d'insieme». Per quanto riguarda le famiglie, «gli interventi calibrati in funzione della loro condizione economica complessiva anziché dei redditi individuali risultano più efficaci nel contrastare le ripercussioni dell'inflazione sulla disuguaglianza».

Non più preclusioni ad abbandono tassi negativi

Visco ha ricordato che Il quadro congiunturale è sostanzialmente mutato negli ultimi mesi. Scongiurato il rischio di deflazione, «che aveva richiesto l'introduzione di misure di politica monetaria non convenzionali», e superato l'impatto della pandemia sulla domanda finale, «non vi sono più preclusioni all'abbandono della politica di tassi ufficiali negativi. Il rialzo, che il Consiglio direttivo della BCE potrà decidere di avviare nell'estate, dovrà procedere tenendo conto della incerta evoluzione delle prospettive economiche. Per far fronte a esigenze in rapida evoluzione, particolare attenzione andrà dedicata ad assicurare che il processo avvenga in modo ordinato».

No a una vana rincorsa fra prezzi e salari



«Il rialzo sarà più agevole - ha aggiunto il governatore - se le pressioni per incrementi salariali connesse con la risalita dell'inflazione saranno contenute». Il governatore ha ammonito infatti ad evitare «una vana riconcorsa fra prezzi e salari» di fronte all’aumento dell’inflazione. Invece di una generale crescita delle retribuzioni agganciandole ai prezzi di alcuni beni, sarebbero opportuni «interventi di bilancio di natura temporanea e calibrati con attenzione alle finanze pubbliche» per contenere i rincari delle bollette energetiche e sostenere il reddito delle famiglie.