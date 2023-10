Bankitalia: Visco, in Ue gestione crisi banche è ancora complicata

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Europa è indietro agli Usa nella gestione delle crisi bancarie e ha un meccanismo «molto complicato», afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco intervenendo al comitato esecutivo dell’Abi, dove ha ricordato come gli Stati Uniti, nella primavera scorsa, hanno risolto rapidamente la crisi delle banche regionali. «Forse avevano regole e vigilanza non elevate, ma la risposta nella risoluzione è stata notevole» ha detto.

«In 12 anni di mandato non ci siamo annoiati»

«In 12 anni non ci siamo annoiati» dice Visco e ricorda come già nelle sue prime considerazioni finali (2012) sottolineava l’emergere dei crediti deteriorati delle banche, frutto «sicuramente di casi di governo societario fortemente deficitario e di mala gestio, ma per la gran parte dovuti alla congiuntura economica dell’Italia che era stato talmente negativa da portare a questo incremento di Npl». E aggiunge: «Il sistema era effettivamente debole, i segnali non andavano sottovalutati e prevedevo, o almeno sottolineavo, il rischio che ci sarebbero state situazioni problematiche».

Patuelli: Visco rimarrà punto di riferimento

Quello di oggi, con la presenza di Ignazio Visco al comitato esecutivo dell’Abi, «è un momento di grandissima importanza per il mondo bancario che opera in Italia perché il governatore della Banca d’Italia è un punto di riferimento e lo rimarrà intellettualmente viste le sue grandissime risorse intellettuali» ha detto il presidente dell’Abi Antonio Patuelli, aprendo i lavori del comitato esecutivo dell’associazione, al quale partecipa il numero uno di Palazzo Koch.