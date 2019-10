Banksy apre il negozio virtuale e riscrive le regole del suo mercato

Nel disclaimer è spiegato che: «Sebbene sia un negozio - sì vende articoli e offre rimborsi e rispetta la protezione dei dati -, non è adeguato: tutti i prodotti sono realizzati da una manciata di persone in uno studio d’arte, non in una fabbrica, con materiale riciclato, le spedizioni non saranno immediate e l’acquisto potrebbe rivelarsi un’esperienza deludente».

Effetto discoteca?

La meraviglia non si ferma qui, perché cliccando su Bbay , (ricorda qualcun’altro???) accanto a nuovi lavori, tutti realizzati in studio, lo street artist annuncia che presto la vendita potrebbe trasferirsi sul mercato secondario nella «galleria di Banksy per opere di seconda mano di un artista di terza categoria».

È il claim sotto la fotografia di un uomo in piedi vicino a un furgone Transit circondato da dipinti famosi dell’artista anonimo, una finta pelliccia e ceramiche pacchiane. Dopo l’attesa dell’apertura del negozio fisico a Londra, ora si crea nuova suspense per la galleria virtuale dell’artista più inseguito al mondo. È un nuovo tentativo di frapporsi tra la domanda di feticci dei suoi fan e il mercato secondario? Vera “scomfort zone” per Banksy, così come quando nell’ottobre dello scorso anno da Sotheby’s telecomandò la distruzione a distanza della sua tela la « Ragazza con il palloncino », non appena il battitore aggiudicò l’opera. Senza galleria, l’artista ha un controllo limitato su chi acquista le sue opere, problema che ora sembra non di poco conto visto che c’è qualcuno che intende sfruttare il suo nome e le sue immagini.

Così ora Banksy sembra voler dettare anche le regole del suo mercato a partire dalla domanda posta ai suoi potenziali clienti: «È importante l’arte?» Le risposte saranno giudicate dal comico Adam Bloom . Una sezione più seria dedicata al mercato secondario sul sito recita: «I nostri prezzi possono aumentare di volta in volta, ma ciò non significa che il valore di qualsiasi cosa tu acquisti da noi aumenterà. Si prega di acquistare un articolo perché ti piace, non perché pensi che sia un buon investimento». Insomma siamo nel mondo dell’arte e non in quello della finanza, i fans sono avvisati.



Il copyright

La disputa sul marchio, che ha spinto l’artista anonimo ad aprire un negozio, è nata dalla contestazione del tentativo della società di biglietti di auguri Full Color Black di usare i diritti sul nome Banksy e sulle sue immagini nelle graffiti card, “per vendere la loro falsa merce” afferma Mark Stephens, presidente del DACS, avvocato che ha fornito consulenza a Banksy nella disputa legale e che ha descritto il “contenzioso francamente ridicolo”. Ma ha anche osservato – come dichiarato al The ArtNewspaper –: «La legge afferma chiaramente che se il titolare del marchio non lo utilizza, dovrebbe essere consegnato a qualcuno che lo farà». La sua soluzione? «Crea una gamma di prodotti e apri un negozio» ha suggerito all’artista di Bristol.