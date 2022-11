Banksy in azione in Ucraina contro Putin

I punti chiave Arte da combattimento

Una ginnasta che fa una capriola sui muri bombardati dai russi della città di Borodyanka in Ucraina e altri due graffiti sono attribuiti all’artista anonimo più famoso del mondo. Apparso nella località nei pressi di Kiev - come riporta l’agenzia Unian - la ragazza disegnata sulle rovine dell’edificio, distrutto dalle bombe, Bansky lo ha poi pubblicato con una foto sul suo profilo Instagram. Gli altri due graffiti - riconducibile allo stile di Banksy ma al momento non ha ancora condivisi ufficialmente sui social dall’artista di Bristol - raffigurano, a poca distanza da una strada molto trafficata, due bimbi dipinti su alcuni blocchi di marmo mentre giocano su un’altalena che, in realtà rappresenta un cavallo di frisia, ovvero un ostacolo difensivo per impedire l’avanzata del nemico, e nell’altro un bimbo judoka, che fa pensare al Paese invaso, stende al tappeto un adulto, con un richiamo a Putin, che è stato sospeso da presidente onorario della federazione internazionale di judo.

Borodyanka è stata una delle località della zona di Kiev maggiormente colpite durante la prima fase dell’invasione russa: conquistata dalle truppe di Mosca a febbraio, è stata liberata nell’aprile scorso e da allora sono iniziate le operazioni di ricostruzione. L’arte di strada torna a far sentire la sua voce, tantissimi i commenti comparsi poco dopo sotto l’immagine su INstagram, molti scritti anche da cittadini ucraini per ringraziare l’artista che con il suo lavoro ricorda che «la guerra non è finita e ci sono tantissimi bambini e bambine che ogni giorno si battono per la loro libertà. L’arte può guarire e spingere la società ad azioni significative. L’arte è potere». E ancora: «Qui in Ucraina abbiamo difficoltà con l’elettricità dopo le bombe russe, ma non con la forza di volontà».

Di certo l’artista è arrivato in Ucraina dopo che da diverso tempo in tanti si chiedevano quando sarebbe comparsa la sua prima opera nel Paese. L’ultima volta che Banksy si era esposto per l’Ucraina era stata a marzo, quando aveva messo all’asta delle sue opere per finanziare l’ospedale pediatrico più grande di Kiev, «Ohmatdyt children’s hospital», che si prende cura dei bambini gravemente malati e di chiunque sia rimasto ferito nella guerra iniziata con l’invasione russa.