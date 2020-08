La nave di Banksy in soccorso dei migranti: non riusciamo più a manovrare Lo street artist britannico ha finanziato una missione nel mare fra la Libia e l'Italia. Ora la nave è sovraffollata e chiede assistenza immediata

La nave battente bandiera tedesca Louise Michel, finanziata dallo street artist britannico Banksy, continua a lanciare SOS via Twitter, denunciando una situazione a bordo ormai insostenibile ed una Europa che “ignora i nostri appelli di emergenza per un'assistenza immediata”. A bordo c'è già un morto e l'organizzazione nel suo ultimo tweet ha rinnovato il suo appello: “Ripetiamo - si legge nel messaggio - #LouiseMichel non riesce a manovrare in sicurezza e nessuno viene in nostro aiuto. Le persone soccorse hanno subito un trauma estremo, è ora che vengano portate in un posto sicuro. Abbiamo bisogno di assistenza immediata”.

Nel tweet precedente l'organizzazione aveva spiegato che la nave “non è più padrona delle sue manovre a causa del ponte sovraffollato”. A bordo c'è un equipaggio di 10 persone, si legge sempre su Twitter: su una imbarcazione di 30 metri ci sono “219 sopravvissuti, 33 si trovano ancora su una zattera di salvataggio + una persona deceduta in un sacco per cadaveri”. Molti dei sopravvissuti hanno “bruciature da carburante - spiega poi l'organizzazione - sono in mare da giorni e ora vengono lasciati soli in una zona di ricerca e salvataggio. Ue (!)... Fate il vostro lavoro. Salvateli”.

L’origine della missione

Banksy stupisce ancora e questa volta non per una performance artistica. La sua ultima creatura è interamente dipinta di rosa shocking e batte bandiera tedesca. Lo street artist britannico ha segretamente comprato un'ex nave della dogana francese e finanziato una missione per soccorrere i migranti in difficoltà nel mare fra la Libia e l'Italia. La nave - che prende il nome da un'anarchica femminista francese del XIX secolo, Louise Michel, ed è decorata con i graffiti dell'artista britannico - è partita il 18 agosto dal porto spagnolo di Borriana, vicino a Valencia. Ha già recuperato 89 persone nel Mediterraneo centrale, tra cui 14 donne e due bambini, riferisce il Guardian, e ora “sta cercando un porto sicuro per sbarcare i passeggeri o trasferirli su una nave della Guardia Costiera europea”.

Venerdì 28 agosto

Nella giornata di venerdì 28 agosto la nave umanitaria ha effettuato una nuova operazione di salvataggio nel Mediterraneo. La Louise Michel “ha assistito altre 130 persone, tra cui molte donne e bambini, e nessuno ci sta aiutando”, ha detto l'organizzazione in un tweet. “C'è già un morto sulla barca. Abbiamo bisogno di assistenza immediata”, ha aggiunto l'equipaggio della Louise Michel dicendo di essere vicina a uno “stato di emergenza”.

Lunga 31 metri con un equipaggio di dieci attivisti europei di lunga esperienza nella ricerca e soccorso in mare, la nave è di dimensioni inferiori ma notevolmente più veloce delle solite imbarcazioni usate dalle Ong operanti nella zona, cosa che le permette di superare la guardia costiera libica. Naturalmente, lo street artist l'ha decorata a modo suo e qualcuno l'ha già definita la sua opera più bella: è infatti interamente verniciata di rosa con l'immagine di una bambina che tiene in mano una boa di sicurezza a forma di cuore.