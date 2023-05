Banksy e garanzie protagoniste da Phillips

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'asta pomeridiano del 17 maggio da Phillips a New York giungeva in un momento di eccesso di offerta per il mercato del contemporaneo, con la concomitante apertura della fiera Frieze a distanza ravvicinata. I 33 lotti venduti su 37 offerti dopo il ritiro di quattro opere, hanno portato un ricavo di 69,5 milioni di dollari, con percentuali di venduto per lotto dell’89% e per valore del 95%.

Se si aggiungono le aste giornaliere Phillips archivia un totale di 108,3 milioni di $ di venduto, in calo significativo rispetto al maggio dello scorso anno. Nessuna opera ha raggiunto la soglia dei 10 milioni di dollari, un fattore decisivo per raggiungere risultati importanti nel mercato attuale.



Banksy guida il Contemporaneo

La componente di arte contemporanea del catalogo era guidata dall'opera su tavola di Banksy ‘Banksquiat. Boy and Dog in Stop and Search' del 2018, omaggio a Basquiat e critica della sorveglianza poliziesca, che ha realizzato 9,7 milioni di $ con le commissioni, da una stima garantita di 8-12 milioni di $, forse al garante di parte terza.

Noah Davis, Untitled, 2010. Venduto a 990.600 $





Le opere ‘fresche di pittura' hanno come al solito alimentato il mercato speculativo che sembra rallentare per alcuni pittori ma non fermarsi per altri. Un nudo femminile allusivo di una fuorviante donna di colore del 2010 di Noah Davis, classe 1983, cinque anni prima del suo prematuro decesso, ha visto molti rilanci fino a sfiorare 1 milione di $, quasi 10 volte la stima di 100-150mila $. Una composizione di Caroline Walker è tornata sul mercato dopo quattro anni, protetta da una garanzia inusuale per opere così recenti e di stima bassa: ‘Conservation' del 2010 ha triplicato la stima bassa a 470mila $. Lo stesso dipinto aveva realizzato 31mila £ a Londra da Christie's all'inizio dell'ascesa rapidissima del mercato dell’artista.



Caroline Walker,Conservation, 2010. Venduto a 469.900 $

Sempre in tema di arte identitaria e, in particolare di colore, il ritratto ‘Dakar. Senegal #3' del 2019 di Henry Taylor è stato conteso fino a 584.200 $, oltre sette volte la stima bassa di 80mila $.