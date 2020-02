Banksy mostra il suo lato romantico a San Valentino Il murales sul lato di una casa della sua città natale. Su Instagram ha confermato la paternità dell’opera di Marilena Pirrelli

Banksy, a Bristol un murale per San Valentino

I proprietari dell'edificio di Bristol hanno iniziato a metterlo in sicurezza con un plexiglass ancor prima che Banksy rivendicasse su Instagram la paternità del murales a tema San Valentino apparso sul lato disadorno di una edificio di almeno tre piani della sua città natale. I fan hanno quasi immediatamente iniziato a mettersi in fila in Marsh Lane, nel quartiere di Barton Hill, per fare selfie con l’immagine della ragazzina che tira con la fionda un bouquet di fiori rosso vivo esplosi sul muro bianco.

I residenti della zona sono entusiasti della prospettiva di essere stati visitati dall'artista sotto copertura, forse durante la notte. Banksy ha confermato l’opera pubblicando l’immagine sul suo account Instagram nelle prime ore della giornata di San Valentino. Il membro del consiglio locale Afzal Shah, ha dichiarato alla BBC che: “potrebbe potenzialmente attrarre un grande flusso di turisti, che saranno accolti favorevolmente dai residenti locali e dalla comunità tutta”.

L’opera è apparsa su una casa in affitto di proprietà di Edwin Simons, che ha festeggiato giovedì il suo 67 ° compleanno. Sua figlia, Kelly Woodruff, 37 anni, ha scoperto lo stencil dopo essere stata taggata in un post di Facebook. “Sono nata e cresciuta a Bristol ed è così eccitante questo murales” ha dichiarato al Guardian Kelly Woodruff. Ha aggiunto: “Ho continuato a urlare e non ho mai smesso di sorridere tutto il giorno. Ci sono così tante persone che vengono e si divertono, fanno foto, è fantastico. Ora che l’opera è ufficiale, il proprietario si sta interrogando sulla la necessità di mettere in sicurezza il muro. Ricordiamo che l'estate scorsa, dopo che un'opera di Banksy è apparsa nella città gallese di Port Talbot, più di 20.000 visitatori si sono accalcati per vedere il murale in sole tre settimane, spingendo il proprietario Michael Lewis a rafforzare la sicurezza.