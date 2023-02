Banksy a San Valentino denuncia la violenza sulle donne

I punti chiave Le vittime dei femminicidi

Banksy torna a denunciare la violenza nel giorno di San Valentino, sottraendo la tradizionale festa degli innamorati alla consueta celebrazione consumistica. Dopo le immagini che denunciavano la guerra di Putin contro l’Ucraina apparse a novembre tra Kiev, il sobborgo di Irpin, e Borodyanka, questa volta il graffito è apparso su un muro bianco che si trova a Grosvenor Place, una via della cittadina di Margate, nella contea del Kent, Inghilterra sud-orientale. Banksy offre pochi indizi sul suo lavoro, che di solito compaiono in luoghi pubblici durante la notte, al di là di una conferma sui social media. Infatti l’artista di Bristol ha postato l’opera dal titolo ’Valentine's day mascara” questa mattina su Instagram per i suoi 11,8 milioni di follower dedicandola a tutte le donne vittime della violenza domestica. Raffigura una sorridente casalinga degli anni Cinquanta che indossa guanti gialli da bucato e un grembiulino sopra il vestito a quadri e sembra spingere un uomo, forse il marito, in un frigorifero rotto, usato come cassonetto dei riufiuti: da lontano sembra faccia l'occhiolino al suo osservatore, ma zoomando sull'opera si scopre che la donna ha un occhio gonfio e le manca un dente. Nel graffito, oltre al vecchio congelatore dal quale fuoriescono i piedi dell’uomo, che ha ridotto la massaia in quello stato, c’è una varietà di rifiuti: una sedia da giardino rotta, una bottiglia di birra vuota e una cassetta blu.

Nell'immagine di Banksy la vittima finalmente si ribella e scaraventa il violento tra i rifiuti. Dopo pochi minuti dalla pubblicazione, il post aveva già raccolto migliaia di like e commenti. L'emergenza della violenza sulle donne non accenna a placarsi: solo in Italia i dati diffusi dal Viminale ci dicono che nel 2022 sono state 120 le vittime di femminicidio, nella maggior parte dei casi uccise da parenti o conoscenti.